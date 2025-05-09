山道猴子跑山常違規 屏縣警局加強台24線山路執法

屏東台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為許多「山道猴子」熱愛的跑山路線，卻常因各種違規駕駛行為，嚴重影響當地交通及居民生活安全，為此屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。

縣警局交通隊表示，台24線三地門鄉與霧台鄉路段近年成為重型機車騎士熱愛的跑山路線，但每到假日期間，卻常見壓車過彎、超速行駛、跨越分向限制線、非法改裝車輛等重大違規行為，不僅危害交通安全，更對沿線部落居民生活安寧造成威脅。

據統計，今年1至4月台24線三地門至霧台鄉路段共發生44件交通事故，造成1人死亡、25人受傷，受傷人數較去年同期減少25人，但死亡人數增加1人。

為減少違規行為，縣警局自10日將針對事故多發與違規熱點路段，展開強勢執法，於彎道及視線不良處設置測速勤務，加強巡邏與違規錄影取締，包括跨越分向限制線、逆向行駛、危險駕駛及於道路上拍攝追焦照片等高風險行為。

縣警局也會不定期結合監理單位、環保機關，共同執行「監、警、環」聯合稽查勤務，針對非法改裝、噪音干擾、變更車體等違規車輛進行檢測查驗與依法舉發。