快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

聽新聞
0:00 / 0:00

山道猴子跑山常違規 屏縣警局加強台24線山路執法

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為許多「山道猴子」熱愛的跑山路線，卻常因各種違規駕駛行為，嚴重影響當地交通及居民生活安全，為此屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。

縣警局交通隊表示，台24線三地門鄉與霧台鄉路段近年成為重型機車騎士熱愛的跑山路線，但每到假日期間，卻常見壓車過彎、超速行駛、跨越分向限制線、非法改裝車輛等重大違規行為，不僅危害交通安全，更對沿線部落居民生活安寧造成威脅。

據統計，今年1至4月台24線三地門至霧台鄉路段共發生44件交通事故，造成1人死亡、25人受傷，受傷人數較去年同期減少25人，但死亡人數增加1人。

為減少違規行為，縣警局自10日將針對事故多發與違規熱點路段，展開強勢執法，於彎道及視線不良處設置測速勤務，加強巡邏與違規錄影取締，包括跨越分向限制線、逆向行駛、危險駕駛及於道路上拍攝追焦照片等高風險行為。

縣警局也會不定期結合監理單位、環保機關，共同執行「監、警、環」聯合稽查勤務，針對非法改裝、噪音干擾、變更車體等違規車輛進行檢測查驗與依法舉發。

警察局長戴台㨗表示，台24線是原鄉的重要道路，絕非任意飆速的競技場，縣警局將持續強化見警率與執法密度，守護行車安全與部落安寧。台24線多處設有速限30公里的警示標誌，駕駛人應嚴格遵守，並避免危險駕駛行為。

屏東台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士出現各種違規駕駛行為，屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。圖／警方提供
屏東台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士出現各種違規駕駛行為，屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。圖／警方提供
屏東台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士出現各種違規駕駛行為，屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。圖／警方提供
屏東台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士出現各種違規駕駛行為，屏東縣警察局將於10日起展開強勢執法。圖／警方提供

交通事故 屏東縣 死亡

延伸閱讀

國道會車糾紛亮遠燈遭雷射光反擊 警方：冤冤相報都違規

為驅趕猴子...泰雅原民出借土製長槍 犯重罪判2年7月

影／超誇張…國5雪隧緊逼前車黏TT 科技執法全錄下罰款3千起跳

影／阿里山電線掉落影響交通 竟是猴子頑皮惹禍還癱軟掉水溝

相關新聞

影／母親節前高雄婦遭夫砍死！5月大女嬰沒了媽...不哭鬧陪爸自首

高市驚傳人倫悲劇！程姓男子今天凌晨打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方帶盾牌趕抵程男位於楠梓區住家按鈴後，程男還抱著不...

網傳女童疑在「日系服飾專櫃」排便影片...飄「公主屎味」 網友怒：騙流量嗎

昨日有一名網友在社群平台上傳女兒疑似躲在新北市蘆洲知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃排便的影片，並寫下「老爸老媽發現貴店...

越南移工台鐵掉400萬現金「交姊夫發薪水」 檢方說話了

越南籍胡姓移工昨晚搭台鐵區間車，遺落裝約400萬元現金提袋，經列車長協助尋獲；胡姓移工在嘉縣某石材廠工作，月薪3萬多元，...

影／新莊老婦跟著前車違規左轉 龜速螃蟹橫切釀4車擦撞

新北市1名68歲老婦昨天開車經新莊區中環路，在禁止左轉的新泰路口看見前車違規左轉，便從外側車道緩緩橫切2線車道跟著違規轉...

山道猴子跑山常違規 屏縣警局加強台24線山路執法

屏東台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為許多「山道猴子」熱愛的跑山路線，卻常因各種違...

男闖彩券行欲搶刮刮樂...見店員沒反應落荒逃 菜刀還被警沒收　

桃園市桃園區某台灣彩券行去年12月20日晚間遭持刀劉姓男子闖入，恫稱「我要搶錢還要刮刮樂！」但是才說完需求，突然又轉身匆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。