網傳女童疑在「日系服飾專櫃」排便影片...飄「公主屎味」 網友怒：騙流量嗎

昨日有一名網友在社群平台上傳女兒疑似躲在新北市蘆洲知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃排便的影片，並寫下「老爸老媽發現貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾周測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意，若貴公司近期接到客戶投訴衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底」引發網友撻伐，要求知名品牌即刻處理，否則拒買「屎味衣」。

記者傳訊影片上傳者未獲回應，撥打電話給該分店也無人接聽，暫時無法取得回應。

昨天有網友在IG與Threads上傳一段影片，影片中一名小女孩躲在日系服裝品牌的西裝外套展示櫃裡，女孩天真說「我在大便了，不要理我」；影片中疑似父親的拍攝者問「有大出來嗎？」女孩回「等一下就大出來了」。

拍攝者說「妳每次便秘爸比都帶妳來這裡，妳都大便對不對」；小女孩回「我都會大便耶」，拍攝者下結論「真是神奇」，並稱讚該日系服飾品牌「棒」。

該文以第一人稱視角表示，「必須先跟該品牌與品牌客戶們至少（上）最深的歉意，老娘因長期服用便秘處方籤已經兩年多，近期效果有些失靈，已安排回診加強藥效」。

文中也說「意外被老爸老媽發現，貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意，若貴公司近期接到客戶投訴衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底」。

文也指出，「非常感謝您提供了這樣完美的場地，讓長期飽受困擾的小菊花得到救贖，也非常感謝蘆洲長榮店員工的包容與理解」。

影片上傳網友直呼噁心，認為家長將放任小孩已錯在先，也有可能觸法，另影片女兒露臉，擔憂會造成孩子成長陰影。

不過也有網友說，小朋友都有包尿布，應該不是真的把大便上在展示櫃裡，甚至認為可能只是開玩笑，畢竟沒有真的看到「大便」；但有人不領情，認為臭味還是避不掉。