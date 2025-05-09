快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳女童疑在「日系服飾專櫃」排便影片...飄「公主屎味」 網友怒：騙流量嗎

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

昨日有一名網友在社群平台上傳女兒疑似躲在新北市蘆洲知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃排便的影片，並寫下「老爸老媽發現貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾周測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意，若貴公司近期接到客戶投訴衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底」引發網友撻伐，要求知名品牌即刻處理，否則拒買「屎味衣」。

記者傳訊影片上傳者未獲回應，撥打電話給該分店也無人接聽，暫時無法取得回應。

昨天有網友在IG與Threads上傳一段影片，影片中一名小女孩躲在日系服裝品牌的西裝外套展示櫃裡，女孩天真說「我在大便了，不要理我」；影片中疑似父親的拍攝者問「有大出來嗎？」女孩回「等一下就大出來了」。

拍攝者說「妳每次便秘爸比都帶妳來這裡，妳都大便對不對」；小女孩回「我都會大便耶」，拍攝者下結論「真是神奇」，並稱讚該日系服飾品牌「棒」。

該文以第一人稱視角表示，「必須先跟該品牌與品牌客戶們至少（上）最深的歉意，老娘因長期服用便秘處方籤已經兩年多，近期效果有些失靈，已安排回診加強藥效」。

文中也說「意外被老爸老媽發現，貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意，若貴公司近期接到客戶投訴衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底」。

文也指出，「非常感謝您提供了這樣完美的場地，讓長期飽受困擾的小菊花得到救贖，也非常感謝蘆洲長榮店員工的包容與理解」。

影片上傳網友直呼噁心，認為家長將放任小孩已錯在先，也有可能觸法，另影片女兒露臉，擔憂會造成孩子成長陰影。

不過也有網友說，小朋友都有包尿布，應該不是真的把大便上在展示櫃裡，甚至認為可能只是開玩笑，畢竟沒有真的看到「大便」；但有人不領情，認為臭味還是避不掉。

大批網友也湧入該平價服飾品牌要求處理，目前該服飾品牌尚未回應。

網友在社群上傳女孩疑似在知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃上廁所畫面。照片／摘自IG
網友在社群上傳女孩疑似在知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃上廁所畫面。照片／摘自IG

品牌 影片

延伸閱讀

影／蘆洲環堤道機車高速撞小黃！騎士彈飛「差點摔進臭髒黑水溝」

送媽媽首飾Pandora可鐫刻手繪塗鴉 agete用誕生石守護

顏色不對、長期腹瀉要小心？網議4大排便警訊！

「歐巴桑才用亮粉」學生妹嫌棄日系彩妝 輕熟女嘆：被韓超越了？

相關新聞

影／母親節前高雄婦遭夫砍死！5月大女嬰沒了媽...不哭鬧陪爸自首

高市驚傳人倫悲劇！程姓男子今天凌晨打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方帶盾牌趕抵程男位於楠梓區住家按鈴後，程男還抱著不...

網傳女童疑在「日系服飾專櫃」排便影片...飄「公主屎味」 網友怒：騙流量嗎

昨日有一名網友在社群平台上傳女兒疑似躲在新北市蘆洲知名日系服飾品牌UNIQLO展示櫃排便的影片，並寫下「老爸老媽發現貴店...

越南移工台鐵掉400萬現金「交姊夫發薪水」 檢方說話了

越南籍胡姓移工昨晚搭台鐵區間車，遺落裝約400萬元現金提袋，經列車長協助尋獲；胡姓移工在嘉縣某石材廠工作，月薪3萬多元，...

影／新莊老婦跟著前車違規左轉 「龜速螃蟹橫切」釀4車擦撞

新北市1名68歲老婦昨天開車經新莊區中環路，在禁止左轉的新泰路口看見前車違規左轉，便從外側車道緩緩橫切2線車道跟著違規轉...

山道猴子跑山常違規 屏縣警局加強台24線山路執法

屏東台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為許多「山道猴子」熱愛的跑山路線，卻常因各種違...

男闖彩券行欲搶刮刮樂...見店員沒反應落荒逃 菜刀還被警沒收　

桃園市桃園區某台灣彩券行去年12月20日晚間遭持刀劉姓男子闖入，恫稱「我要搶錢還要刮刮樂！」但是才說完需求，突然又轉身匆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。