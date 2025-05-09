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男闖彩券行欲搶刮刮樂...見店員沒反應落荒逃 菜刀還被警沒收　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區某台灣彩券行去年12月20日晚間遭持刀劉姓男子闖入，恫稱「我要搶錢還要刮刮樂！」但是才說完需求，突然又轉身匆忙逃逸，桃園警分局據報展開追捕逮獲。桃園地檢署偵結，依攜帶凶器強盜未遂罪嫌起訴，扣案菜刀沒收。

起訴內容指出，這名來自屏東的劉姓男子於2024年12月20日晚間9時45分，前往桃園區某家彩券行，進入店內取出預藏的菜刀，刀鋒朝著黃姓店員不斷比畫，惡狠狠地表示「我要搶劫錢！還要搶10張面額300元總價值3000元的刮刮樂！」

劉男疑似見黃姓店員無反應，竟然轉身匆忙逃逸，不過桃園警分局接獲店員報案後，根據監視器劉男穿著、特徵展開追捕行動，搜尋近1小時，在千餘公尺外的路邊查獲劉男，當場扣得犯案的菜刀。

檢察官認為，劉男所為觸犯刑法第330條第2項、第1項的攜帶凶器強盜未遂罪嫌，依法提起公訴，另扣案的菜刀由於是被告所有且為供其犯罪所用之物，依法宣告沒收。

桃園劉男趁夜持菜刀闖彩券行欲洗劫3萬元刮刮樂，說完心虛逃離，桃警1小時後逮到他，不僅沒搶成連菜刀都被沒收，桃園地檢署偵節依攜帶凶器強盜未遂起訴。菜刀示意圖／本報資料照
桃園劉男趁夜持菜刀闖彩券行欲洗劫3萬元刮刮樂，說完心虛逃離，桃警1小時後逮到他，不僅沒搶成連菜刀都被沒收，桃園地檢署偵節依攜帶凶器強盜未遂起訴。菜刀示意圖／本報資料照
圖為彩券行示意圖。圖／AI生成
圖為彩券行示意圖。圖／AI生成

店員 彩券行 桃園地檢署

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