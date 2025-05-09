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八德外役監電話懇親活動登場 紓解收容人思親之情

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園八德外役監示意圖。聯合報系資料照
桃園八德外役監示意圖。聯合報系資料照

五月是康乃馨的花季，也是代表母親的季節，為了能讓收容人在這個充滿感恩與思念的節日向母親表達感謝與祝福，八德外役監獄特別於昨(7)日舉辦「母親節電話懇親活動」。收容人透過真摯的電話問候，將滿懷的思念傳遞至親人心中，現場氣氛溫馨感人，紓解收容人思親之情。

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八德外役監獄特別舉辦「母親節電話懇親活動」。圖：八德外役監提供

八德外役監提到，中華電信股份有限公司北區分公司桃園營運處本於熱心公益之精神，提供八德外役監10門線路及話機供收容人免費撥打。電話懇親會當天，所有參與活動的收容人迫不急待地拿起話筒撥通電話向親人寒暄並傳達聲聲祝福，會場內充滿了溫馨與和樂的氣氛。收容人阿國（化名）語帶哽咽地說，「以前太年輕，不懂事，讓媽媽傷透了心。今天能親口對她說『媽媽我愛您』，真的很重要。」

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收容人透過真摯的電話問候，將滿懷的思念傳遞至親人心中。圖：八德外役監提供

八德外役監典獄長黃鴻禧表示，「家庭是收容人重返社會的重要支柱。透過此次電話懇親活動，我們期盼協助收容人修復與家人間的情感裂痕，讓親情成為他們改過向善的力量來源。同時，也希望藉由親情的重新連結，降低再犯風險，為社會營造更穩定與安全的環境。」

此外，為遏止詐騙風氣，八德外役監亦針對詐欺收容人安排詐欺認知治療團體處遇課程，避免再次觸法，並透過活動會場的反詐騙海報及影片播放，向所有參加此次活動的收容人進行宣導，提升其對於反詐騙資訊之理解。

八德外役監提及，當日共計138名收容人參加，活動讓冰冷的鐵窗內感受到親情的溫度。透過電話懇親活動，讓收容人體會家庭的溫暖與支持，感受到親人永遠是每個人最堅強的後盾，強化家庭的支持與連結，穩健踏出復歸之路。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德外役監電話懇親活動登場 紓解收容人思親之情

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外役監 桃園 母親節

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