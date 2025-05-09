越南移工台鐵掉400萬現金「交姊夫發薪水」 檢方說話了

越南籍胡姓移工昨晚搭台鐵區間車，遺落裝約400萬元現金提袋，經列車長協助尋獲；胡姓移工在嘉縣某石材廠工作，月薪3萬多元，雇主不清楚為何他會帶拿麼多現金，鐵路警察調查釐清案情，因現金提袋在台南新營站發現，胡姓移工住嘉義，台南、嘉義地檢署都有管轄偵查權，嘉檢說，鐵路警察調查結果若涉不法移送將分案偵辦。

網友將台鐵掉400萬現金，與2019年嘉義縣立委陳明文在高鐵掉300萬元相比，調侃說「高鐵輸台鐵」；2019年陳明文把裝有300萬的行李箱遺落在高鐵車廂，引發洗錢和貪汙等爭議。嘉義地檢署2020年偵結「不起訴」處分，理由是釐清了相關人帳戶，還有提領情況，加上監視器比對後，查無具體不法事證。

針對越南籍胡姓男子月薪3萬多，搭台鐵掉400萬現金，錢財來源啟人疑竇。某律師說，最近看到一些詐騙集團案件，發現擔任車手角色的人是越南籍外配，震驚的是被害人仍甘心受騙繼續掏錢，讓他聯想到之前山老鼠也是利用越南移工搬珍貴木，昨天台鐵有人遺失400萬元現金，結果失主竟然是越南移工，「難道又是車手嗎？」

鐵路警察局高雄分局偵查隊說，經清點，提袋內有共約400萬元舊鈔，外觀看起來不像是剛從銀行領出來，金額較龐大，有仔細查證必要，希望把監視器等相關佐證資料查清楚，針對移工指稱這筆錢是要交給姊夫發薪水用，偵查隊表示，目前查證方向資金來源，是否涉及洗錢防制法相關規定，調查中。