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越南移工台鐵掉400萬現金「交姊夫發薪水」 檢方說話了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

越南籍胡姓移工昨晚搭台鐵區間車，遺落裝約400萬元現金提袋，經列車長協助尋獲；胡姓移工在嘉縣某石材廠工作，月薪3萬多元，雇主不清楚為何他會帶拿麼多現金，鐵路警察調查釐清案情，因現金提袋在台南新營站發現，胡姓移工住嘉義，台南、嘉義地檢署都有管轄偵查權，嘉檢說，鐵路警察調查結果若涉不法移送將分案偵辦。

網友將台鐵掉400萬現金，與2019年嘉義縣立委陳明文在高鐵掉300萬元相比，調侃說「高鐵輸台鐵」；2019年陳明文把裝有300萬的行李箱遺落在高鐵車廂，引發洗錢和貪汙等爭議。嘉義地檢署2020年偵結「不起訴」處分，理由是釐清了相關人帳戶，還有提領情況，加上監視器比對後，查無具體不法事證。

針對越南籍胡姓男子月薪3萬多，搭台鐵掉400萬現金，錢財來源啟人疑竇。某律師說，最近看到一些詐騙集團案件，發現擔任車手角色的人是越南籍外配，震驚的是被害人仍甘心受騙繼續掏錢，讓他聯想到之前山老鼠也是利用越南移工搬珍貴木，昨天台鐵有人遺失400萬元現金，結果失主竟然是越南移工，「難道又是車手嗎？」

鐵路警察局高雄分局偵查隊說，經清點，提袋內有共約400萬元舊鈔，外觀看起來不像是剛從銀行領出來，金額較龐大，有仔細查證必要，希望把監視器等相關佐證資料查清楚，針對移工指稱這筆錢是要交給姊夫發薪水用，偵查隊表示，目前查證方向資金來源，是否涉及洗錢防制法相關規定，調查中。

嘉檢說，陳明文高鐵掉300萬與移工台鐵掉400萬現，當事人身分不同，陳明文是立委，是公職人員財產申報法適用對象，又有人舉報疑涉不法，檢方偵辦。移工是一般民眾，不是公職人員財產申報法適用對象，由鐵路警察調查釐清，若有不法事證移送，檢方將分案偵辦，現金提袋在台南新營站發現，胡姓移工住嘉義，台南與嘉義地檢署都有管轄權。

越南籍胡姓男子昨晚搭乘台鐵區間車，在台南站下車時向服務台反映忘記將裝有大量現金的手提袋帶下車，經列車長協助尋獲，清點後共約有新台幣400萬元。圖／鐵路警察局高雄分局提供
越南籍胡姓男子昨晚搭乘台鐵區間車，在台南站下車時向服務台反映忘記將裝有大量現金的手提袋帶下車，經列車長協助尋獲，清點後共約有新台幣400萬元。圖／鐵路警察局高雄分局提供

台鐵 嘉義 移工

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