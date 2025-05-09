影／母親節前高雄婦遭夫砍死！5月大女嬰沒了媽...不哭鬧陪爸自首

高市驚傳人倫悲劇！程姓男子今天凌晨打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方帶盾牌趕抵程男位於楠梓區住家按鈴後，程男還抱著不哭不鬧的5月大女兒應門，警方進屋發現倒臥血泊中的陳妻已生命垂危，經送醫不治；程男被警方當場依殺人罪嫌逮捕，母親節前夕沒了父母的女嬰則交由舅舅暫時照顧。

據了解，45歲的程男是抓漏防水工人，先前曾有過一段婚姻，約2年前和33歲的陳姓妻子再婚，2人住在楠梓區廣昌街，育有近5月大的女嬰；但雙方年齡相距12歲，婚姻不被陳妻的娘家人看好，程男陪同妻子回娘家時，常被妻子娘家人挖苦、看不起他的工作，疑因此埋下殺機。

楠梓警分局調查，程姓男子（45歲），今天凌晨零時46分許酒後和陳妻發生口角，憤而涉持廚房水果刀朝在臥室的妻子身上刺殺多刀，見妻子倒臥血泊中，程男才打110報警自首。

據了解，轄區警方先帶著盾牌趕抵現場，按了程家的門鈴，程男當時抱著5月大的女兒前來應門，當時警方見躺在程男懷中的女嬰，沒有睡著，不哭不鬧；程男當時向進屋的警方指了指臥室說，「妻子人裡面」。

警方進入臥室發現陳妻身上滿是鮮血，倒臥室地上，身旁還有大量血跡，僅剩些許微弱氣息，雖救護員緊急將她送醫急救，仍因傷重宣告不治。

警方初步檢視，陳妻心臟左胸處身中一處刀傷，另左腋下有兩處刀傷，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

母親節前夕，陳女遭丈夫砍死，這起人倫悲劇，導致5月大女嬰在母親節沒了媽媽，父親成了殺母親的凶手，恐被面臨被收押的命運；原本社工考量女嬰需安置，但據悉，女嬰舅舅已出面表達願意暫時代為照顧，讓母親節前夕沒了父母的可憐女嬰有了暫時安身之處。

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