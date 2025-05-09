國1北上岡山路段火燒車濃煙遮視線 南下駕駛分心致2車追撞

國道一號北上350.2公里處，接近岡山交流道路段，今天上午7時許發生自小客車拋錨路肩起火意外，因火勢十分猛烈，造成濃煙遮蔽行車視線，導致原本就已經擁堵的車流更加緩慢，一度回堵10公里以上到高雄市區，就連國道10號也受影響，甚至對向南下疑似有駕駛看熱鬧，還追撞前車也造成事故，目前事故暫未傳人員傷亡。

據了解，火燒車事故發生在今天上午7點3分，當時北上350.2K處，一輛小客車在接近岡山交流道時突停靠路肩，隨後便陷入大火，後方另輛小客車駕駛也停靠路肩，協助指揮避讓，但因火勢十分猛烈，因此起火車輛迅速便被大火吞噬。

事故造成國道1號北上鼎金系統至岡山交流道嚴重回堵「塞到不會動」，甚至一度回堵至九如一路交流道，就連國道10號東向左營至鼎金系統也受回堵影響，車流一上高速公路便卡在車陣中，國道警方只能暫時呼籲民眾不要利用這些路段。