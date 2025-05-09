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越南移工台鐵列車掉400萬鉅款創紀錄 捆鈔方式藏貓膩
越南籍移工胡姓男子昨晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；偵查隊介入了解，從一綑綑的「千元磚」綁鈔方式發現貓膩，認定該筆創下台鐵拾獲金額紀錄的400萬鉅款並非從銀行領出。
據了解，鐵路警察從台鐵手中接下拾獲的400萬鉅款後，檢視一綑綑像「千元磚塊」疊成的現鈔，從捆鈔方式發現疑點，若從台灣的銀行領出大筆現鈔，每捆鈔票中間會以細紙條或透明膠帶綑綁，並蓋上銀行及行員的印章，且每張千元大鈔之間沒有縫隙，不易抽出，但這筆400萬的每捆鈔票，分別以數條橡皮筋綑綁，拆開橡皮筋後，很容易抽出或放回任何一張千元大鈔。
警方據此認定，400萬鉅款並非是從銀行領出，反而像從各地匯集而來；由於胡男聲稱400萬的鉅款中，有自己的存款，另兩筆則是他人所有的說詞，和警方判斷400萬鉅款並非從銀行領出，不謀而合。
至於是否是非法地下匯兌或其他移工集資而來或有其他來源，警方正逐一釐清中；警方強調，若查無不法，會將該筆400萬鉅款發還當事人。
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