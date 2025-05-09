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越南移工搭火車遺失400萬鉅款 錢找回卻無法領原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；由於警方查出該筆錢並非從銀行領出，胡男雇主也證稱他月薪僅3萬多元，胡男聲稱400萬是自己存款和友人所有，錢要還給姊夫，說詞疑點重重，警方為求慎重，將暫時保留鉅款，待釐清疑點後，若無不法再發還。

根據台鐵與鐵路警察調查，胡姓男子前晚搭乘3258次區間車時，不慎將裝滿現金的提袋遺忘在車上，等到發現時人已下車，緊急返回台南站服務台求助。台鐵人員接獲協尋後，立即通報列車長沿途搜尋，果然在第2車廂南端發現與描述相符的黑色手提袋，裡面有著滿滿現鈔，都是舊鈔。

經台鐵清點後，提袋內有新台幣400萬元的舊鈔，外觀看起來不像是剛從銀行領出來。鐵路警察高雄分局偵查隊介入了解，從一綑綑的「千元磚」綁鈔方式研判該筆鉅款並非從銀行領出。

警方先前往胡男工作的嘉義縣民雄石材工廠探查，發現的確是處理切割大理石等石材的工廠；胡男雇主則表示，胡男月薪3萬多元，不知道他哪來那麼多錢。

昨日下午雇主陪同胡男到鐵警嘉義派出所接受警方訪談，據了解，胡男聲稱400萬的鉅款中，有自己的存款，另兩筆則是他人所有，並指錢是要還給姊夫；警方昨晚也訪談胡男姊夫。

警方為釐清鉅款金流、何人所有以及是否涉及非法地下匯兌或其他移工集資而來，因此目前暫時無法讓胡男即刻將400萬鉅款領回；警方強調，若查無不法，會將該筆400萬鉅款迅速發還當事人。

越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；鐵路警察正釐清該筆鉅款的來源。圖／鐵路警察高雄分局提供
越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；鐵路警察正釐清該筆鉅款的來源。圖／鐵路警察高雄分局提供
一名越南籍移工前天在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；警方暫保留現金追查金流。圖／翻攝自臉書「湯瑪士的日常」
一名越南籍移工前天在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；警方暫保留現金追查金流。圖／翻攝自臉書「湯瑪士的日常」

台鐵 嘉義 雇主

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