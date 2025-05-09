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2童過馬路10車不讓全挨罰 警察來蹲點

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智／桃園報導

桃園市桃園區龍安街日前發生2名孩童舉高手臂過馬路，遭10車無視禮讓。警方事後開出10張罰單並蹲點取締，交通局研議改善標線、增加號誌。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區龍安街日前發生2名孩童舉高手臂過馬路，遭10車無視禮讓。警方事後開出10張罰單並蹲點取締，交通局研議改善標線、增加號誌。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區龍安街4月16日傍晚發生2名學童過馬路，期間高舉手臂示意，卻被多達10輛車忽視無車禮讓，誇張畫面曝光引起網友撻伐。警方事後以車追人，開出10張共6萬元「車不讓人」罰單，並展開蹲點取締，交通局研議改善標線、增加號誌，預計5月底完成。

這處路口位於龍安街近省道台1線近中山路處、地處國道2號橋下，平時車流量大，由於臨近住宅區與學區，居民、學生通行過馬路需求頻繁。但因現場近大路口，若增設號誌易截斷車流加劇塞車，長期以來都是無號誌，行人通行險象環生。

4月16日學童「舉手過馬路」遭多車無視的影片曝光後，市議員張碩芳、詹江村服務處都安排到路口會勘。張碩芳說，地方不斷強調該路口有設觸控式號誌必要，但市府先前一直以「距離周邊號誌太近」打回票，直到事件曝光才緊急會勘，要求市府更積極主動。

桃園市交通局指出，該處路口預計調整路面標線，除加寬行人穿越線，路口停止線也會退縮，避免車輛與行人距離過近。另也會做按鈕式行人穿越號誌，因電力基礎設施、架設和水泥灌漿需要時間，預計5月底完成。

桃園警分局交通組長林健祥說，由於該路口號誌尚待改善，桃園警方已加強每天上學與放學時段取締勤務，果然還發現汽車駕駛行經路口未禮讓行人，迄今取締37件。依規定，汽車近行人穿越道或其他供行人穿越交岔路口，不暫停讓行人先通過者，一律開罰6千元。

桃園市交通警察大隊表示，除針對結構性改善高風險路口，也將特別強化兒童與青少年的通學廊道，目前通學廊道有22處科技執法，包括取締超速、不停讓行人及闖紅燈等，希望降低行人事故發生率。

桃園 行人

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