單車下橋突右轉釀撞 機車騎士頭部重創慘死驚悚畫面曝
新北市板橋區大漢橋今晚發生死亡車禍，58歲林男騎Ubike下大漢橋時往右方車道切出，與外側車道騎機車的29歲林男發生碰撞，林姓騎士頭部著地大量出血、右大腿骨折送醫不治，警方初判騎單車的林男違規跨越槽化線釀禍，詢後依過失致死罪嫌送辦。
海山警方今晚8時許接獲報案，板橋區民生路三段大漢橋下橋處發生車禍。警方到場發現29歲林姓騎士頭部重創大量出血、右大腿骨折當場失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。騎Ubike的58歲林男則是多處擦挫傷，由救護車送醫治療。
據了解，肇事的58歲林男從新莊區騎乘Ubike上大漢橋往板橋方向，於下橋處時未依標線指示行駛，逕自往右方車道切出，與騎機車行駛在外側車道的29歲林男發生碰撞。警方調閱監視器發現，肇事的林姓腳踏車騎士違規跨越槽化線已違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款：不依標誌、標線、號誌之指示，依法可處300元以上1200元以下罰款，詢後並依過失致死罪嫌送辦。
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