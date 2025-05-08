單車下橋突右轉釀撞 機車騎士頭部重創慘死驚悚畫面曝

新北市板橋區大漢橋今晚發生死亡車禍，58歲林男騎Ubike下大漢橋時往右方車道切出，與外側車道騎機車的29歲林男發生碰撞，林姓騎士頭部著地大量出血、右大腿骨折送醫不治，警方初判騎單車的林男違規跨越槽化線釀禍，詢後依過失致死罪嫌送辦。

海山警方今晚8時許接獲報案，板橋區民生路三段大漢橋下橋處發生車禍。警方到場發現29歲林姓騎士頭部重創大量出血、右大腿骨折當場失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。騎Ubike的58歲林男則是多處擦挫傷，由救護車送醫治療。