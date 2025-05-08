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獲全國10大傑出救護技術員 彰化和美消防分隊黃景嵐英勇事蹟曝
彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員黃景嵐，榮獲今年全國「十大傑出救護技術員」第3名，在具體事蹟中，他曾在1次休假期間，遇見現場OHCA案件時，主動協助現場急救與AED電擊，並隨救護車護送病患至醫院，充分展現救護人員「無所不在、使命必達」的專業態度。
消防局指出，黃景嵐2023年在大城分隊服役期間，因緊急救護任務中，目睹病患病情惡化而感到無力，深受觸動後立志投身救護領域，並在2019年取得高級救護技術員（EMT-P）證照，迄今始終秉持熱忱與專業投入救護工作，持續提升自我能力。
消防局表示，過去1年，黃景嵐執行超過800件緊急救護案件，其中到院前心電圖（12導程ECG）檢查案件高達58件，成功搶救急性心肌梗塞病患達8件（包含3件院前給藥處置），成績在消防局名列前茅，他也積極參與消防局教育訓練、品質管理以及各項社區緊急救護宣導活動，協助提升整體到院前緊急救護品質。
消防局表示，黃景嵐服務10年來，工作認真表現優異，曾成功處理許多特殊救護案件，例如彰濱工業區室內空間二氧化碳外洩造成大量傷病患事故中，擔任檢傷官，主動負責救護檢傷及分流後送工作；台電員工高空作業時意外時，也積極搶救遭1.1萬伏特電擊致使3度燒傷的患者，今年能夠榮獲台灣急診醫學會「全國十大傑出救護技術員」，實至名歸，這也是消防局連續4年獲得此殊榮。
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