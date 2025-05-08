越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

台鐵有輛區間車昨晚傳出有400萬現金被遺留車上，經查失主是一名越南籍移工，所幸錢在事後被順利找回，消息傳出後有網友戲稱「超越陳明文高鐵300萬」。但要領回鉅款還需法律程序，移工僱主表示，他月薪3萬多元，不知道他哪來那麼多錢。

僱主表示，移工在這裡工作已有12年，工作很認真，據他說這筆錢是朋友的，他們移工休假時同國籍的常聚在一起，聽不懂他們的語言，不清楚是什麼樣的朋友。

據說遺忘在台鐵上有400萬，僱主說，不是很清楚裡面到底有多少錢，如果真的有那樣多錢，他開玩笑說，「可以借給老闆周轉一下」。

據悉，越南籍胡姓男子昨晚搭乘3258次區間車時，不慎將裝滿現金的提袋遺忘在車上，等到發現時人已下車，緊急返回台南站服務台求助。台鐵人員接獲協尋後，立即通報列車長沿途搜尋，果然在第2車廂南端發現與描述相符的黑色手提袋，裡面有著滿滿現鈔，都是舊鈔。