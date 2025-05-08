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台鐵區間車遺留400萬現金 失主來台工作稱「借的」警查鉅款來源
鐵路警察局高雄分局7日晚接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，在台南站下車時疑似遺留裝有400萬提袋。警方表示，已聯絡在嘉義工作的胡男就近作筆錄、查證他的說法，並調查這筆金額是否涉及任何不法，若沒有才能領回。
警方表示，因為台鐵反映男子提袋內裝有大筆現金，初步了解男子來台灣工作10多年，他供稱這筆錢是他向台灣姐夫借的，目前分局報請檢方指揮，偵查隊派員到嘉義製作筆錄。
警方指出，製作筆錄後接著還必須查證當事人的說法。例如「400萬來源、錢從哪裡領取？」等都必須查證，「至少要確定這筆錢沒問題，不是當事人說了算」，目前400萬元暫時保管在新營火車站，外傳晚上8點要通知當事人領回的說法不正確。
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