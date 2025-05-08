台鐵區間車遺留400萬現金 失主來台工作稱「借的」警查鉅款來源

鐵路警察局高雄分局7日晚接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，在台南站下車時疑似遺留裝有400萬提袋。警方表示，已聯絡在嘉義工作的胡男就近作筆錄、查證他的說法，並調查這筆金額是否涉及任何不法，若沒有才能領回。

警方表示，因為台鐵反映男子提袋內裝有大筆現金，初步了解男子來台灣工作10多年，他供稱這筆錢是他向台灣姐夫借的，目前分局報請檢方指揮，偵查隊派員到嘉義製作筆錄。