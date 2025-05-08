快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵區間車遺留400萬現金 失主來台工作稱「借的」警查鉅款來源

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

鐵路警察局高雄分局7日晚接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，在台南站下車時疑似遺留裝有400萬提袋。警方表示，已聯絡在嘉義工作的胡男就近作筆錄、查證他的說法，並調查這筆金額是否涉及任何不法，若沒有才能領回。

警方表示，因為台鐵反映男子提袋內裝有大筆現金，初步了解男子來台灣工作10多年，他供稱這筆錢是他向台灣姐夫借的，目前分局報請檢方指揮，偵查隊派員到嘉義製作筆錄。

警方指出，製作筆錄後接著還必須查證當事人的說法。例如「400萬來源、錢從哪裡領取？」等都必須查證，「至少要確定這筆錢沒問題，不是當事人說了算」，目前400萬元暫時保管在新營火車站，外傳晚上8點要通知當事人領回的說法不正確。

越南男子400萬遺留火車站，警方找到當事人調查鉅款來源，目前400萬暫時在新營火車站保管。記者周宗禎／攝影
越南男子400萬遺留火車站，警方找到當事人調查鉅款來源，目前400萬暫時在新營火車站保管。記者周宗禎／攝影

台鐵 嘉義

延伸閱讀

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

相關新聞

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

台鐵台南服務台昨接獲通知，一列區間車上有外籍旅客遺失新台幣400萬元，列車長在列車上尋獲該只手提袋且交付給新營站。鐵路警...

影／台中18歲騎士闖紅燈 違規七旬翁遭撞骨折昏迷

台中市黃姓男子今天上午騎機車行經北區時，違規行駛左轉車道闖紅燈，當時七旬謝姓老翁也違規機車從最外側車道欲左轉至對向，雙方...

台鐵區間車遺留400萬現金 失主來台工作稱「借的」警查鉅款來源

鐵路警察局高雄分局7日晚接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，在台南站下車時疑似遺留裝有400萬...

涉拿菸給狗抽還遞上檳榔 中市林男依違反動保法查辦

台中市太平區林姓市民昨天因涉嫌讓狗吸菸，接著又把影片PO上網，市議員江和樹今接獲民眾檢舉，認為狗有受虐之虞，下午向警方報...

新北落水釣客找到了 距離落水地點1.5公里遠…無生命跡象

新北市落水釣客陳姓男子找到了，距離落水地點下游1.5公里處，救起時已無生命跡象，由救護車送醫急救。

新北河濱公園1釣客落水 消防出動船艇空拍機搜救

新北市消防局今天下午2時22分獲報，新店區廣興河濱公園南勢溪有釣客落水，出動1中隊4分隊共15車23人及4艘船艇和1台空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。