涉拿菸給狗抽還遞上檳榔 中市林男依違反動保法查辦

台中市太平區林姓市民昨天因涉嫌讓狗吸菸，接著又把影片PO上網，市議員江和樹今接獲民眾檢舉，認為狗有受虐之虞，下午向警方報案。警方找到林姓市民並通知動保處前往處理，動保處表示將依違反動物保護法第27-1條移送法辦，若經認定構成違法，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

江和樹下午也找到這位林姓市民，同時也由動保處人員進一步訊問。林姓市民承認影片是他PO上網，但聲稱起因於他到一位友人家，看到友人在替狗兒剃毛。他在旁吸菸，並順手把菸放在桌上，未料狗兒竟自己叼起菸，並非他餵狗兒吸菸。至於影片中他也遞檳榔給狗兒，只是感覺一時好玩興起，狗兒並沒有真正吸菸。

不過，因為林已被舉發，且有影片為證，動保處人員下午和他見面製作相關筆錄後，將移送法辦，交由檢察官進一步認定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康