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台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鐵台南服務台昨接獲通知，一列區間車上有外籍旅客遺失新台幣400萬元，列車長在列車上尋獲該只手提袋且交付給新營站。鐵路警察局新營派出所指出，越南籍胡男平時從事石材買賣，因業務往來臨時攜帶大筆現金上車，一時疏忽將袋子遺落座位間，並約定今晚親自到新營站點交。

台鐵指出，5月7日第3258次車長，接獲台南站服務台通報有一外籍旅客約在列車南端2、3車遺失黑色手提袋，裡面裝有現金。列車長隨即前往車廂尋找，並在南端第2車發現手提袋。因提袋內含大量現金，台南站服務台立即聯絡新營站及鐵路警察新營派出所，並於列車抵達新營站時，由車長將此遺失物完整交付給鐵路警察處理。

鐵路警察局高雄分局新營派出所表示，7日晚上約8時許接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，在台南站下車時疑似遺留裝有鉅款的提袋，胡男事後向台南站服務台求助，表示包包內裝有大筆現金，請求協尋。

該班次列車長接獲通報後，立即在車廂內搜尋，果然在車廂間找到一只與旅客描述相符的提袋。經警方清點，內有現金約400萬元。列車於昨晚8時55分抵達新營站，由列車長交由新營站站務人員保管。然而，警方追查釐清鉅款來源，調閱沿線站區與車廂監視器畫面比對。

台鐵新營站表示，台鐵與警方查核後已迅速聯絡上失主胡男，並與其約定8日晚上請他親自到新營站辦理點交手續。

新營派出所指出，胡男已透過姊夫協助聯絡警方，會全程配合說明並說明資金來源及用途無涉不法。

台鐵台南服務台昨接獲通知，一列區間車上有外籍旅客遺失新台幣400萬元，列車長在列車上尋獲該只手提袋，精略概算約400萬之多。圖／取自臉書「湯瑪士的日常」
台鐵台南服務台昨接獲通知，一列區間車上有外籍旅客遺失新台幣400萬元，列車長在列車上尋獲該只手提袋，精略概算約400萬之多。圖／取自臉書「湯瑪士的日常」

台南 台鐵

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