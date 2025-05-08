影／台中18歲騎士闖紅燈 違規七旬翁遭撞骨折昏迷

台中市黃姓男子今天上午騎機車行經北區時，違規行駛左轉車道闖紅燈，當時七旬謝姓老翁也違規機車從最外側車道欲左轉至對向，雙方在路口碰撞後，謝翁有骨折傷勢，目前昏迷未脫險，黃無酒駕，謝待抽血，全案初判是違反號誌釀禍，詳細肇因待查。

第二警分局在今天上午11時許獲報，北區中清路、北平路口發生一起交通事故，派員前往現場查處。

經查，黃姓男子（18歲）當時騎機車沿中清路一段，由天津路一段往文心路四段方向行駛，違規行駛在內側左轉車道，欲闖紅燈直行，當時謝姓老翁（74歲）也騎機車，與黃男同行向但謝翁在最外側車道，也欲違規左轉到對向，雙方在路口發生碰撞。

全案造成黃男全身擦挫傷，謝翁則昏迷、全身多處擦挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

警方依法對黃男現場呼氣酒測，未有酒駕情形；謝男則已報請檢察官核發鑑定許可書，抽血鑑定中。

警方已調閱相關監視器，以還原事實釐清責任歸屬，詳細蒐證後，由鑑定單位或法院研判，初判是違反號誌釀禍。

第二警分局長鍾承志呼籲，用路人特別是機車騎士，應遵守交通規則，注意行車安全，避免發生類似事故，年長騎士在行駛時，更應提高警覺，確保自身與他人安全。