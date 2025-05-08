YouTuber「Cheap」4月17日貼出一段行車紀錄器影片，該路口有2名小學生走在人行穿越道上要過馬路，並以教科書級別的「舉手過馬路」，但對向多部車輛卻無視前行，有10部汽車不停讓，直到最後綠燈亮起，學生只好快步退回路邊。這些違規駕駛讓馬路成了過不去的關卡，許多網友也看了也直搖頭及撻伐。

桃園分局於案發後立即聯繫網紅「Cheap」，請渠提供影片原始檔案，過濾影片後以車追人，依職權開出10張共6萬元「車不停讓行人」罰單（每張6000元），並持續編排勤務加強取締，也聯繫市府交通局研議改善標線（停止線退縮）、增加交通號誌（按鈕式），希望趕在今年5月底完成，使該路交通工程更完善，提升行人通行安全。

影片曝光後，桃園區也有多位市議員表達關心，服務處也安排到路口現地會勘，期許透過積極主動會勘改善交通工程作為，維護交通秩序，讓市民有感。依據會勘的決議事項，該處龍安街路口預計調整路面標線，除了加寬行人穿越線，路口停止線也會退縮，避免車輛與行人距離過近。此外，該路口也會做按鈕式行人穿越號誌，將全力趕工，預計5月底完成。

警方加強宣導。圖：警方提供

桃園警分局交通組組長林健祥說，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，汽車駕駛一律開罰6000元。已經依網紅「Cheap」影像過濾分析車號，並確認「車不停讓行人」違規屬實，日前已經針對未禮讓學童的10輛汽車依職權逕行舉發，每部車將開罰6000元。

為提升該路口交通安全，桃園分局也在事發之後，每天上下午上學及放學時段，編排定點取締交通違規勤務，針對「汽機車駕駛行經路口未停讓行人」進行強力稽查取締，迄今(8)日累計告發37件，呼籲汽機車駕駛人務必養成駕駛車輛停讓行人的好習慣，避免破財傷荷包。

警方進行臨檢勤務。圖：警方提供

桃園警分局分局長王智民也呼籲，近日交通部已經著手修法，針對「駕駛車輛不停讓行人肇事致人受傷」的罰則將再提高，處罰愈加嚴厲也是希望藉此導正駕駛人守法觀念。為提升學童通學安全，將持續協調市府各權責機關針對高風險路口進行會勘改善，也會特別強化轄區的通學廊道相關違規取締，輔以通學廊道設置科技執法設備，相關功能包括「超速、駕駛不停讓行人及闖紅燈」等，全力降低行人事故發生率。

本文章來自《桃園電子報》。原文：學童舉手走行穿線10車不讓 桃警追查開罰6萬元強化取締