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中藥行捐贈人蔘液 守護壢警健康

桃園電子報／ 桃園電子報

母親節將至，中壢源春中藥行負責人陳進銘秉持父親遺志，於今（8）日上午與母親陳姜雪梅親赴桃園市中壢警分局，致贈自家種製補品「蔘蔘不息」人蔘液，感謝轄區警方日以繼夜、無畏風雨守護地方治安的辛勞與奉獻。

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中壢源春中藥行捐贈人蔘液。圖：警方提供

此次捐贈，陳進銘亦邀請市議員彭俊豪、謝美英議員服務處副主任古佑民及市政顧問劉安祺到場見證，展現民間與警方攜手合作，共築平安家園的真摯情誼。

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中壢分局長林鼎泰感謝中藥行捐贈人蔘液。圖：警方提供

陳進銘表示，「蔘蔘不息」取自「生生不息」之諧音，象徵生命延續與健康祝福，不僅承載對社會回饋的理念，也寄託對基層員警無私付出的由衷感謝與祝福。陳進銘說，人蔘液代表對所有員警的敬意與感謝。希望藉由這份心意，感謝每一位認真執勤的城市英雄健康平安，同時也祝福偉大的母親快樂順心。

中壢分局長林鼎泰表示，警方無論颳風下雨，始終堅守崗位，也在重點警政工作上不斷努力，近來更是破獲許多刑案，為治安平穩奮鬥不懈。陳進銘的肯定與鼓勵，是支持警方繼續前行的重要動力。感謝中藥行對警察人員的照顧相挺，也祝福大家母親節平安健康、闔家幸福。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中藥行捐贈人蔘液 守護壢警健康

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