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北監母親節前夕舉辦懇親活動 收容人：會為阿母努力振作

桃園電子報／ 桃園電子報

時值母親節前夕，為強化家庭支持、增進親情關懷，並緩解收容人思念母親之心，台北監獄特於5月5日至今(8)日為期4天，上、下午共分8梯次舉辦「母親節面對面懇親」，合計超過759位收容人及2245位家屬報名參與，共享這段溫馨又感人的歡聚時光。

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台北監獄舉辦「母親節面對面懇親」活動。圖：北監提供

北監表示，為響應「打詐」政策並加強全民反詐意識，此次懇親特別印製由法務部與超人氣網路插畫家「柴語錄」攜手合作之反詐海報分送給與會家屬，淺顯易懂的內容及可愛插圖皆令人印象深刻，讓打詐知識不再只限於艱澀的法條。而隨著母親節日將近，該監亦舉辦收容人文康活動「母愛金句字畫比賽」，每幅作品都能體現出母親之辛勞與慈愛，因此也特別印製獲獎作品予所有家屬，希望現場的母親們都能感受到收容人孺慕之情。活動現場除提供北監自營作業點心和茶水外，亦有發放廣受孩童歡迎的造型氣球，每顆都是「造型氣球職訓班」學員親手製作，滿含著收容人對家屬的祝福心意；同時並循例備置拍立得相機，替每位懇親參與者合影，使收容人和家屬都能保留這溫馨一刻。

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家屬們無條件的支持及鼓勵，都是收容人改過自新的最大力量。圖：北監提供

北監提到，此次懇親會場滿滿都是溫馨與感動，受到母親節氣氛影響，收容人們紛紛向母親訴諸思念及愛語，一位長刑期收容人阿憲輕摟著母親表示，「入獄多年，這是我第一次參加懇親活動，感謝台北監獄給我這個機會。以往母親節前後，我只能看著接見窗口對面的母親說：『阿母，對不起。』但今天終於能抱著媽媽大聲說：『阿母我愛妳，母親節快樂！』為了替我操碎心的阿母，我也要努力振作起來，早日回家陪她才行。」年老母親也表示，「年紀大了，身體不勇啦！監獄懇親很貼心，一路上都有無障礙坡道，坐輪椅也方便。這次看到兒子，他也知道錯了，希望能學到教訓，早點回家。」

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法務部與超人氣網路插畫家「柴語錄」攜手合作之反詐海報。圖：北監提供

懇親期間，北監典獄長許金標特別親臨活動會場，向現場所有媽媽們致意並送上祝福，家屬們無條件的支持及鼓勵，都是收容人改過自新的最大力量。

許金標考量到高齡親屬們，常苦於行動力受限而不便參加懇親，特排除萬難於懇親前夕，改建增設機關正門及崇善堂無障礙坡道，讓所有親屬都能無障礙懇親，藉此勉勵收容人能化親情為動力，不再辜負家人的愛與信賴，期盼所有收容人都能在家庭支持下，順利復歸社會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：北監母親節前夕舉辦懇親活動 收容人：會為阿母努力振作

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