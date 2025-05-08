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大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車
國3高速公路南下154公里，位在苗栗苑裡路段，今天下午1點30分左右，有1輛大貨車疑似因為爆胎失控，撞上內側護欄後翻覆，車身卡在中央分隔島上，貨物掉落北上車道，造成南北雙向車流嚴重回堵，目前警方正在調查排除中。
警方表示，事發後南北雙向車道封閉中、內兩線車道，並緊急調派拖吊車輛吊掛肇事車輛，現場也由工務單位人員協助排除掉落物，僅留外側車道及路肩可通行；確切肇事原因還有待調查釐清，幸這起事故並未造成人員受傷，目前事故還在處理中。
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