皮夾遭竊警摸黑1小時尋回 她讚警員像天使
桃園一名彭姓女子上月皮夾遭竊向警方報案，表示自己信用卡遭盜刷，皮夾內也有珍貴的老照片，對此員警不僅火速逮到犯嫌，同時於夜晚在廣闊的公園草叢中摸黑尋回皮夾，令她相當感動並在臉書PO文讚「天使般的警員們」引發熱議。桃園市長張善政今頒贈獎勵金給員警，喊話「以你們為榮」。
彭女上月接獲銀行通報有異常刷卡行為，驚覺皮包被竊且信用卡遭盗刷近5萬元金飾，立即向桃園警分局龍安派出所報案。員警謝宗燁受理報案後安撫彭女情緒，她表示在文中路河濱公園坐著滑手機，嫌犯趁不注意從她身旁包包摸走錢包，經追查過濾後鎖定30歲蔡姓男子涉有重嫌，員警李承晉協助定位行車軌跡，謝員立即與員警徐啟恩展開追緝。
謝員與徐員花了3個多小時在中壢區一處公園找到蔡男，蔡男一見到員警立刻拔腿狂奔，隨即警方將他逮捕壓制並搜出相關贜證物，立即通知被害人至所領回，但被害人發現皮夾不見了；經了解，蔡男將皮夾內現金、信用卡等物拿走後，隨手將皮夾丟棄在文中路國道2號橋下草叢，但地點不確定，員警前往周邊區域搜尋，無奈天色昏暗且區域廣闊尋找無果。
彭女表示，皮夾內有珍藏的老照片，被竊嫌隨手扔了讓她感到很難過，龍安派出所所長邱胤廷得知後，立即率謝員、徐員及李員再度前往附近搜尋，花了1個多小時終於找到被丟棄的皮夾物歸原主，讓彭女相當高興，事後對於員警熱忱積極的精神極為肯定，於臉書PO文稱讚有如天使般，引發網友議論。
桃園市長張善政得知後，對於員警懷抱同理心，以熱忱積極的態度為民眾服務深加讚許，今上午與桃園市警局局長吳坤旭、桃園分局長王智民等人親臨龍安派出所，頒贈獎勵金給員警們。
張善政說，嫌犯有多次竊盜前科相當糟糕，很感謝基層員警的熱忱與努力，讓民眾留下好印象，大讚「以你們為榮」，堪為桃警團隊楷模，同時也期許大家都能學習這樣的執勤態度，視民如親，共同營造安全祥和宜居的社會氛圍。
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