兒子做詐騙洗錢 爸媽大義滅親向檢稱：應受最嚴厲處分

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

鍾姓男子在詐團集團負責水房，幫提領詐款還和幣商合作，將錢轉匯成加密貨幣洗錢，全案經台中地檢署檢察官戴旻諺自行分析電子錢包繪製「幣流分析圖」，更罕見提前做科刑調查，經鍾的父母到案證稱兒子行為不當，願讓他受最嚴厲懲罰，依加重詐欺等罪嫌起訴求刑7年。

中檢2022年指揮破獲周姓男子出資發起的潭子農舍詐騙機房，專向中國大陸民眾電信詐騙，同時和鍾男（42歲）與弟弟（已潛逃出境）所屬的「迪奧Dior」水房合作。

檢警查出，周的詐團騙得大陸民眾銀行帳戶、密碼，就會轉給鍾姓兄弟的水房，由成員立刻登入把款項提領一空、上繳詐團。

此外，鍾男還和暱稱「順（鼎）」的幣商另組詐團，由鍾把水房騙來的詐款，交給幣商負責轉匯成加密貨幣泰達幣後，再轉入指定的電子錢包，其中1筆4142顆泰達幣除打入詐團電子錢包，部分也流向東南亞電信詐欺著名水房交易所「好旺擔保」，更名後為「匯旺擔保」。

檢警今年1月13日搜索鍾住處，查扣4隻手機、160萬多元現金及點鈔機等，將他聲押獲准；檢方訊時，鍾否認參與水房，針對通訊軟體對話都避重就輕、無法回答，甚至對自己發出的訊息說「我不知道是什麼意思」、「就這樣啊」，不知所云。

檢方除傳訊多名證人，也自行繪製「幣流分析圖」，更透過Telegram搜尋到「迪奧Dior」水房運作至今，對外以電子錢包作回款、匯款，經相互分析、比對幣流，認定鍾犯嫌明確，依組織、洗錢及加重詐欺等罪嫌起訴他。

檢察官戴旻諺求刑直言，鍾男濫用加密貨幣，和詐團分工詐財、洗錢，增加檢警追查難度，使詐團更肆無忌憚，面對檢察官訊問裝瘋賣傻、態度惡劣。

戴旻諺更罕見提前先做科刑資料調查，以證人身分傳喚鍾男的父母到庭，就其兒子素行、品行，從事詐騙等詢問意見，鍾的父母直言，同意詐團應受到最嚴厲處分，覺得兒子加入詐團是很不對的事。檢方並建請法院以加重詐欺中間刑度為基準，判處鍾7年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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