影／失業小賊高雄偷又搶搭火車南北逃 警台東攔自強號逮人

屏東籍王姓男子因失業流浪到高雄，先在鳳山偷機車代步，並在大寮黃昏市場偷女高中生皮包，得手1500元現金；7日中午又在仁武行搶女子2萬元，小賊橫行高雄，驚動3分局和市刑大組專案小組，昨鎖定王搭火車北上又南下，深夜11時在開往台東大武的自強號列車上逮人。

高市大寮區的黃昏市場5月4日傍晚發生越南籍楊姓女高中生皮包遭竊案，有媒體報導批評轄區警方將「搶奪案變竊盜案」，明顯「吃案」；但警方事後調查，當時楊女離開座位買東西，將皮包放在位置上，回頭看到犯嫌將東西拿走，是在楊女視線內，因已脫離可出手阻止的範圍，和搶奪構成要件不符，因此認定案件為竊盜案，並非該媒體報導的搶奪案。

由於正值市議會總質詢期間，媒體負面報導影響高市警方形象，警局長林炎田親自指示刑大和林園分局組專案小組調查，後警方調監視畫面查出，竊賊騎贓車犯案，擴大調閱器追查身分。

沒料，5月7日中午12點多，仁武區仁春巷發生張姓女子（22歲）在機車旁開置物箱拿東西時，一名男子假裝問路，趁她不備，搶走內有2萬元現金的皮包，警方根據地緣關係和手法，查出和大寮竊案是同一犯嫌。

專案小組追查發現，原來犯嫌是屏東枋寮的王姓男子（44歲），王男早在3月3日以及22日先在鳳山陸續偷竊2輛機車當代步工具，後又犯下大寮竊案及仁武搶案，鳳山分局也加入專案小組行列。

專案小組鎖定王男行蹤，發現王昨午犯下搶案後，隨即搭火車至台中，昨晚9點多又搭火車南下楠梓後，改搭計程車至屏東南州火車站，晚上10點多搭自強號逃亡至台東。

警方掌握王男人在自強號列車上，通知屏東、台東警方以及鐵路警察配合，深夜11時許自強號停駛大武車站時，上車將王男逮捕。