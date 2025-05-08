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「百斬計畫獎5萬」苗栗分局首例 警逮車手保被害人30萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

警政署「百斬計畫獎5萬」專案苗栗警察分局首件案例，一名熱心市民4月30日當街目睹張姓車手面交涉嫌詐欺，警方據報當場逮人，保住被害人30萬元，檢舉人也獲5萬元獎金，

苗栗分局調查，一名沈姓被害人在臉書社群平台，不明網友慫恿投資股票，誆騙下載一款假冒的投資APP，並約定面交現金，4月30日在苗栗市國華路交易，路過的熱心市民目睹，覺得相當可疑立即報案。

張姓車手（24歲）戴耳機，手機不斷聯絡，將大量現金及收據裝入背包可疑，苗栗分局北苗派出所警員趕到攔查，當場查扣30萬元、收據，及資公司識別證及私章等證物，並帶回調查。

警方說，張姓車主指稱網路應徵收款員工作，報酬每筆款項1%，4月30日他先後在台中市收款5萬元，再搭乘計程車至苗栗縣公館鄉收取50萬元，款項都交給上手，再轉往苗栗市國華路收取30萬元現金，等待進一步指示交款。

警方攔查過程，張姓車主數次嘆息，沒想到應徵收款員，也會吃上官司，全案苗栗分局依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署，檢察官偵訊後，聲請法官羈押獲准。

警方表示，警政署今年4月推出「百斬計畫獎5萬」專案，張姓車手因熱心市民目睹可疑報案逮捕，張當天就面交3次成功，詐騙集團猖獗，呼籲民眾勇於檢舉，全民打詐還有獎金。

張姓車手日前在苗栗市面交涉嫌詐欺，苗栗分局員警據報逮人，查扣被害人30萬元及相關證據。圖／苗栗警察分局提供
張姓車手日前在苗栗市面交涉嫌詐欺，苗栗分局員警據報逮人，查扣被害人30萬元及相關證據。圖／苗栗警察分局提供
張姓車手日前在苗栗市面交涉嫌詐欺，苗栗分局員警據報逮人，查扣被害人30萬元及相關證據。圖／苗栗警察分局提供
張姓車手日前在苗栗市面交涉嫌詐欺，苗栗分局員警據報逮人，查扣被害人30萬元及相關證據。圖／苗栗警察分局提供
張姓車手日前在苗栗市面交涉嫌詐欺，苗栗分局員警據報逮人，查扣被害人30萬元及相關證據。圖／苗栗警察分局提供
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