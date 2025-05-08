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桃園楊梅民宅起火濃煙竄天際 民眾嚇到狂報案
桃園市楊梅區中山南路1處2層獨棟透天住宅今上午10時許傳出火警，現場不斷有火光冒出，且大量濃煙直竄天際，55歲周姓男屋主起初受困，11時18分許被消防救出，不過火勢猛烈，一度升為二級火警，所幸無人受傷受困，詳細起火原因將有待消防人員釐清。
今上午火警，消防單位接獲大量報案電話，消防局出動13車、25人到場全面灌救，消防局第二大隊表示，周男起初受困，於上午11時18分許獲救，所幸未受傷，不過仍將周男預防性送醫，目前消防人員仍在火場處理殘火中，詳細發生原因仍待消防火調科調查釐清。
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