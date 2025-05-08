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苗栗男見可疑面交報警逮車手 獲百斬計畫獎5萬元

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗一名男子在街頭發現疑詐欺集團人士與被害人進行交易，隨即通報警方攔查，順利逮捕張姓車手送辦。警方指出，依警政署「百斬計畫」專案，檢舉人可獲5萬元獎金。

苗栗警分局長潘嘉旺今天表示，此次順利逮捕張姓車手（24歲），成功保住被害人的新台幣30萬元現金，全仰賴熱心民眾勇於檢舉，更是警分局執行「百斬計畫」專案首例。

潘嘉旺說，詐欺集團取款的主要管道為車手，警方的力量有限，民力無窮，希望透過公私合力，鼓勵全民檢舉車手，讓詐欺無所遁形。

苗栗警分局指出，日前接獲民眾檢舉，在苗栗市國華路一處鐵皮屋前，疑有詐團車手正與他人交易，所轄的北苗派出所員警隨即前往實施攔查，當場查扣30萬元、收款收據、投資公司識別證及私章等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

警方表示，沈姓被害人透過臉書（Facebook）社群平台得知網友投資股票獲利，詐團慫恿下載投資APP（應用程式）並約定時間面交取款，雙方面交時，恰巧有路過民眾目擊車手戴耳機、頻頻拿手機對話，接著把現金及收據放入背包內，行徑可疑，立即報警，順利協助警方防堵詐騙行為。

苗栗警分局指出，警政署4月起推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，勇於檢舉車手、提供情資，經警方拘提或逮捕到案，可獲得5萬元檢舉獎金。

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