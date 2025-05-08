114年4月底，桃園警察分局龍安派出所員警謝宗燁受理民眾J小姐報案，表示皮包失竊信用卡遭嫌犯盜刷，謝宗燁立即與同仁徐啟恩展開追緝，4小時內即將30歲的蔡姓嫌犯逮捕到案並起獲相關贓證物。然而被害人放有珍貴照片的皮夾被嫌犯隨手丟棄路旁草叢，讓她感到很難過，所長邱胤廷得知後，立即率警員謝宗燁、徐啟恩及李承晉兩度前往週邊搜尋，花了一個多小時，終於找到被丟棄的皮夾將其物歸原主，事後被害人對於員警熱忱積極的精神極為肯定，於臉書PO文稱讚有如天使般。

市長張善政頒贈獎勵金給謝宗燁與徐啟恩兩位員警。圖：警方提供

市長張善政頒贈獎勵金給謝宗燁與徐啟恩兩位員警。圖：警方提供

市長張善政對於員警懷抱同理心，以熱忱積極的態度為民眾服務深加讚許，於今(8)日10時許偕同桃園市警局局長吳坤旭、分局長王智民等人親臨龍安派出所，頒贈獎勵金予謝宗燁與徐啟恩員警，表揚兩位同仁積極查緝嫌犯到案及熱忱為民服務的精神，使被害人深刻體驗警察人員保障市民安全、維護治安努力不懈，堪為桃警團隊楷模。

市長張善政偕同桃園市警局局長吳坤旭、分局長王智民等人親臨龍安派出所，頒贈獎勵金予謝宗燁與徐啟恩員警。圖：警方提供

張善政表示，期許大家都能學習兩位同仁的執勤態度視民如親，將民眾的事當成自己的事，發揮市民朋友好鄰居的角色，以共同營造安全祥和宜居的社會氛圍。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾失竊皮包藏回憶 警奔波找回落實熱忱服務 市長頒獎表揚