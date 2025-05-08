快訊

台北羽賽／拍退前球后奧原希望 林湘緹首闖女單8強

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方：尊重教學自主

台中警結合卡拉OK、保全業和校園 共築反詐基地

中央社／ 台中8日電

台中警方日前召集卡拉OK小吃部、KTV視聽歌唱等業者和各級學校幹部，舉辦反詐聯繫會議，透過結合民生業界成立防詐聯防網絡，盼成為新的反詐基地。

台中市警局第二分局今天表示，警方6日下午召集轄內卡拉OK小吃部、KTV視聽歌唱業、保全公司及各級學校校長幹部等代表，舉辦反詐聯繫會議。

台中第二警分局長鍾承志會中表示，識詐宣導希望透過結合民生業界共同打詐，成立防詐聯防網絡。民眾若發現可疑狀況，經報警提供詐團相關線索，即有機會領取警政署「百斬計畫獎五萬」及中市警局「民眾提供犯罪線索協助破案」獎勵金，強化警民打詐力道。

提到卡拉OK、KTV業者組成防詐聯防網絡。鍾承志說明，店家將在KTV大廳、包廂或卡拉OK小吃點歌空檔，推播識詐短影片，並教育員工辨識詐欺技能，建立「可疑消費客群回報機制」。

鍾承志指出，假投資、假網拍、假交友詐財依然是目前三大高發主流詐騙手法，詐團吸收青少年及學生當車手的案件也年年攀升，透過社群平台假藉高薪、名牌引誘，必須從校園端同步防堵，打造安全校園。

延伸閱讀

防詐達人陳惠澤屆退將加入「百斬計畫」賺獎金 他分析詐騙猖獗原因

影／台中毒男長租北區商旅 故意留錯個資反露餡昨落網

台中男信貸50萬投資虛擬幣上當 想再丟40萬警找母來阻

影／台中男未繫安全帶遭取締 向警咆哮要「異議表」下場慘

相關新聞

Uber司機求償4.1萬犯眾怒 Cheap：台灣特斯拉打臉 車根本沒修也沒拆

高雄一名Uber司機因女童弄溼特斯拉地毯，進而索賠4萬1000元，還嗆女童家長把水舔乾淨當和解，引起大批網友不滿，也驚動...

女童弄溼特斯拉其實1毛錢都免賠？ 律師指Uber司機嗆這句涉公然侮辱罪

高雄戴姓Uber司機不滿女童乘客弄溼特斯拉地毯，卻向家長索賠4萬1000元，該起糾紛驚動Uber和台灣特斯拉。他雖然昨晚...

女童搭Uber弄濕特斯拉燒4天 司機和家長互告牽扯高雄4分局

戴姓Uber司機本月初開特斯拉載女童，不滿車內地毯遭女童的水壺漏水弄溼，索賠4萬1000元，還嗆女童家長「舔乾淨」當和解...

窮到全身只剩1元...高雄怪搶匪銀行遞字條「我要兩百萬，搶劫」

高雄市一名范姓男子上月跑到鼓山區的合作金庫向行員表明要搶劫，但因他行徑實在不像搶犯，甚至乖乖配合行員到等候區等候員警前來...

影／命大！關渡橋頭直撞水泥車 騎士阿伯滑越車底右進左出畫面曝

新北市淡水區昨天在關渡橋頭附近發生機車高速衝撞預拌混凝土車， 63歲騎士猛烈撞擊後被拋甩進入大車底盤，畫面非常驚悚，卻因...

影／竹聯黑幫公司掩護開賭場 中壢警查獲賭客藏錢進冷凍庫

47歲的周姓男子為竹聯幫信堂成員，涉嫌在桃園市中壢區中正路一帶開設職業賭場，以開發公司名義作為掩護，開設營利賭場以從事麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。