影／命大！關渡橋頭直撞水泥車 騎士阿伯滑越車底右進左出畫面曝

新北市淡水區昨天在關渡橋頭附近發生機車高速衝撞預拌混凝土車， 63歲騎士猛烈撞擊後被拋甩進入大車底盤，畫面非常驚悚，卻因天雨路滑加上下坡路段，竟然又從另一側滑出，僅受輕傷，令人驚呼「真是命大」。

昨天淡水地區從早至午雨勢不斷，監視器拍下整個驚險車禍過程，時間是下午1時許，68歲藍姓司機駕駛預拌混凝土車直行台2線民權路往台北市方向，左轉自強路過程中，被對向直行機車猛烈撞擊。

影片畫面中清楚可見，預拌混凝土車轉彎速度非常慢，對向1輛直行機車卻未減速，直接朝前高速撞上預拌混凝土車的右前輪，碎片四散，63歲黃姓騎士向左摔倒，順勢被拋甩進入大車底下，千鈞一髮之際閃過後輪輾壓。

結果騎士竟然又從卡車另1側滑出車底，完全避開車輪，救護車獲報趕抵檢傷，黃男只是四肢擦挫輕傷，被送往淡水馬偕醫院進一步檢查。