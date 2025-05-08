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Uber司機求償4.1萬犯眾怒 Cheap：台灣特斯拉打臉 車根本沒修也沒拆
高雄一名Uber司機因女童弄溼特斯拉地毯，進而索賠4萬1000元，還嗆女童家長把水舔乾淨當和解，引起大批網友不滿，也驚動Uber和台灣特斯拉回應此紛爭。百萬網紅Cheap表示，台灣特斯拉的回應打臉戴姓司機，雖然報價單是真的，「是你司機自己想拆，我們才給單，我們的車子沒那麼爛好嗎？」
Cheap今天在臉書表示，女童的水壺300cc的水打翻，Uber特斯拉司機開口要4萬1000元的賠償，又拿出原廠報價單嚇人，說維修費1萬5000元，其他是營業損失。但根據今天台灣特斯拉的官方正式回覆，大意是說：「司機自己跑來說：我後座打翻水了，車子會不會壞掉？我想要最徹底的檢查，把地毯掀開、底盤拆掉、內部統統看過那種」。所以特斯拉原廠技師才估算拆裝檢查費用，「但這只是預估價，車根本沒修也沒拆」。
Cheap表示，簡單說：打翻水→演壞車→要拆底盤→拿估價單去嚇人→特斯拉打臉。
網友表示，「我還在想特斯拉只是打翻個水就要拿去修也太誇張了」、「特斯拉不是應該回應倒水300cc在腳踏墊沒問題，不影響車子安全性之類的」、「只有估價單還敢要錢」、「這波操作厲害！什麼都不用說，直接拉特斯拉下來陪玩」、「淋個雨不就要申請國賠了」、「沒拆就想要拿錢？什麼道理」、「這樣欺負小孩子真的有夠丟臉」、「不知道這樣有沒有構成恐嚇取財的要件」。
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