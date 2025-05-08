女童弄溼特斯拉其實1毛錢都免賠？ 律師指Uber司機嗆這句涉公然侮辱罪

高雄戴姓Uber司機不滿女童乘客弄溼特斯拉地毯，卻向家長索賠4萬1000元，該起糾紛驚動Uber和台灣特斯拉。他雖然昨晚發道歉聲明，不過網友並不領情。對於打翻水要賠4萬是否合理，律師黃柏榮表示，打翻水可以道歉，但不代表就該吞下羞辱與天價帳單。

戴姓男子不滿女童乘客搭乘特斯拉時水壺漏水，回原廠檢修估價4萬1000元，對於女童家長在Threads發文質疑不合理，他留言「還是你們夫妻要把水舔乾淨，我們就當作和解了」、「你們買一台特斯拉來讓我倒水啊」。

就法律觀點看這起糾紛，黃柏榮表示，一般意外、非故意或重大過失，不必賠。若學生未滿7歲，屬無行為能力人，不負責任。監護人是否有「監督過失」才是重點。沒報價單、維修單佐證，法院多認為車內清潔屬營業風險，難全額轉嫁。

黃柏榮表示，若司機語帶羞辱，例如「舔乾淨就和解」，恐涉人格權侵害，可依《民法》第195條請求慰撫金，甚至違反刑法公然侮辱罪。「依法處理，比起情緒勒索更重要」。

黃柏榮進一步說明，水單純滴在車子地毯，可能只有民事責任，是否構成民事侵權行為，要看是故意還是過失，過失原則上只單純賠清潔費，除非有其他的毀損物品情況下，否則很難要求賠償。如果是小朋友，又如果7歲以下，因為是無行為能力人，所以不需要負擔任何賠償責任，要賠償的人會是小朋友的法定代理人。

至於戴姓司機向女童家長索賠4萬1000元，黃柏榮表示，如果亂講4萬元，這個數字恐怕是沒法成立的，在法院上要請求這個金額的賠償，一定要有單據以及維修的原因，在於有一個因果關係在，「如果沒有的話，這一毛錢都不需要付」。