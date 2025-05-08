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女童搭Uber弄濕特斯拉燒4天 司機和家長互告牽扯高雄4分局

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

戴姓Uber司機本月初開特斯拉載女童，不滿車內地毯遭女童的水壺漏水弄溼，索賠4萬1000元，還嗆女童家長「舔乾淨」當和解，引發外界譁然；戴姓司機原本態度強硬，還留言反嗆，昨突發表親筆簽名聲明書向女童家長和社會大眾道歉，此事不僅延燒4天，戴男和女童父母互告共牽扯高雄楠梓、岡山、苓雅和鼓山4警分局。

事件起因女童家長4號在社群平台Threads發文指出，她的孩子本月1日搭Uber從學校到補習班，抵達時發現水壺的水漏出，導致該輛特斯拉Model 3地毯濕掉，孩子雖然馬上拿抹布擦拭，也向司機道歉，但司機仍透過補習班索賠吸地毯費用500元，後來改口說要拆裝底盤檢查，索討1萬6000元，加上滯留車廠4、5天需有營業損失，總共4萬1000元。

女童家長在Threads發文質疑不合理，戴男在底下留言回嗆「還是你們夫妻要把水舔乾淨我們就當作和解了」、「你們買一台特斯拉來讓我倒水啊」；強調保養廠都有報價單，並非隨意喊價，且當下孩子完全沒有道歉，父母事後向他要求Uber客服電話和職業駕照影本。

女童家長事後對戴男提告詐欺、妨害名譽與違反個資法；戴男也反擊回告女童父親違反個資法。

百萬網紅Cheap發文批「滴水穿石是不是」，有網友也認為「下大雨的時候，每個人腳踩上去都是濕的還有雨傘整把都在滴水，整個腳踏地毯都濕的，如果車子那麼容易壞，那路上大家的車早就爛光光」；有網友批Uber司機素質愈來愈差。

事件延燒4天後，戴姓司機對於在Threads上的不當留言，及與女童父親私訊的不當內容，他非常愧悔並深感不安。指6日晚上已傳訊向女童父親致歉，「我也希望透過這份的聲明，為我的不當言行，再次向女童父母與社會大眾致上最誠摯的道歉」。

女童被控弄濕Uber特斯拉事件，雙方互告，牽扯了高雄4個分局，戴男第一時間在補習班前報警，由當地楠梓警分局派員前往處理；女童父母住橋頭，向岡山警分局橋頭分駐所提告戴男詐欺、妨害名譽及違反個資法。

此外，戴男前往苓雅警分福德派出所提告女童父親違反個資法，因戶籍地關係，案件單一窗口轉至鼓山警分局；警方表示，雙方互告案件均已受理，會依程序調查。

高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500台幣，後來改口需至維修廠檢查需4萬1000台幣。（非新聞照，示意圖）記者宋原彰／翻攝
高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500台幣，後來改口需至維修廠檢查需4萬1000台幣。（非新聞照，示意圖）記者宋原彰／翻攝
戴姓特斯拉車主發聲明道歉。圖／取自Threads
戴姓特斯拉車主發聲明道歉。圖／取自Threads

Uber

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