影／竹聯黑幫公司掩護開賭場 中壢警查獲賭客藏錢進冷凍庫

47歲的周姓男子為竹聯幫信堂成員，涉嫌在桃園市中壢區中正路一帶開設職業賭場，以開發公司名義作為掩護，開設營利賭場以從事麻將推筒子賭博牟利，警方昨晚見時機成熟持搜索票到場，現場查獲賭客及工作人員27歲李姓男子共33人，並查扣賭資逾30萬元及各式賭具，周、李依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客依社會秩序維護法裁處。

中壢警分局表示，本案起因於3月時竹聯幫信堂在苗栗地區開設賭場，天道盟中壢同心會成員前往詐賭，導致多起重大治安案件深受社會矚目。為防止類似事件擴大衍生衝突影響治安，因此組成專案小組，針對黑道幫派經營賭場等情資深入分析，持續追查。

經長達1個多月蒐證，警方鎖定周嫌以開發公司名義作為掩護，開設營利賭場以從事麻將推筒子賭博牟利。專案小組獲桃園地院核發搜索票後，昨晚由分局長林鼎泰親自率隊展開攻堅行動，成功偵破竹聯幫信堂營利據點，現場一舉查獲周、李嫌，並將31名賭客一併帶回。

警方在現場清點贓證物過程中，賭客為逃避警方查扣賭資而將現金四處藏匿，甚至有人將鈔票藏在冰箱冷凍庫內，但仍躲不過專案小組鷹眼，最終查扣賭資逾30萬元及麻將筒子、監視器鏡頭等多項賭博工具證物。全案詢後依賭博罪將周、李2男移送桃園地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。