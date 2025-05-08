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國道會車糾紛亮遠燈遭雷射光反擊 警方：冤冤相報都違規
有民眾上網貼出行車記錄器影片，指控在國道1號林口路段遭前車惡意投照雷射光束影響行車安全，眼尖網友則發現是貼文者不滿被插隊，先用遠光燈干擾對方。警方表示，前車恐涉危險駕駛、後車不依規定使用燈光，雙方都違規。
根據上傳到臉書粉專爆料公社影片，一輛車前天晚上9時許準備進入林口交流道南向入口匝道時，右前方的轎車打方向燈硬要插隊，雙方行進間互不相讓，後來被強行插隊，後車便切換遠光燈一路尾隨干擾前車。過沒多久，前車開始用綠色雷射光束反擊，不斷對著後車前擋風玻璃投射。
對此，國道公路警察局指出，車輛行駛中使用雷射光束照射其他車輛，恐影響駕駛人行車安全，行為涉嫌危險駕駛，可依道路交通管理處罰條例第43條，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
後車故意用遠光燈干擾前車駕駛，違反道路交通管理處罰條例第33條，行駛高速公路不依規定使用燈光，可處3千元以上6千元以下罰鍰。
警方呼籲用路人遵守交通規則，勿以不當方式造成他人行車危險，如果民眾認為權益受損，可將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，經查證違規屬實將依法開單處罰，若涉及刑責依法偵辦。
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