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影／板橋男猛撞新北大橋分隔島 疑疲勞駕駛釀禍車頭全爛
新北市板橋區環河西路四段與華江五路口今天清晨6時許發生嚴重車禍。32歲連姓男子開車行經該路段時，疑因疲勞駕駛精神不濟，車輛偏移猛撞新北大橋中央分隔島，車頭嚴重毀損，所幸連男僅輕微擦傷送醫後已無大礙，確切車禍原因仍待調查。
據了解，海山警方今天凌晨6時許接獲報案，板橋區環河西路四段與華江五路口有車輛自撞分隔島。警方及救護人員獲報趕抵現場，初步調查肇事的32歲連姓駕駛開車沿環河西路往新北大橋方向行駛時，疑因精神不濟恍神車輛失控偏移，猛撞新北大橋中央分隔島。所幸連男僅輕傷，連男酒測值為0。現場於7時15分解除管制恢復交通順暢。警方已依規定採證並調閱周邊監視器，以釐清事故原因。
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