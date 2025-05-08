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窮到全身只剩1元...高雄怪搶匪銀行遞字條「我要兩百萬，搶劫」
高雄市一名范姓男子上月跑到鼓山區的合作金庫向行員表明要搶劫，但因他行徑實在不像搶犯，甚至乖乖配合行員到等候區等候員警前來，事後他才坦承，因為身體不好，加上實在沒錢吃飯，才會想到銀行打劫，看能不能被抓吃免錢飯，昨遭檢方依恐嚇取財罪嫌起訴。
據了解，這名范姓男子年逾50歲，並非是高雄人，4月11日上午10時許，他疑似因飢寒交迫，竟起歹念，到鼓山區的合作金庫，先抽號碼牌後，填寫存款單並寫上「我要兩百萬，搶劫」，再叫號後把單子遞給行員，行員接過後還愣住，要范男先冷靜。
因范男在銀行現場沒有大喊，也沒有做出威脅其他人員的舉動，甚至配合行員指示到後面等候區坐著等候，一開始行員以為他是在開玩笑，但仍依規定請員警上前了解，員警上前後只查他身上沒有攜帶任何搶案工具，因此只好先將他逮捕帶回派出所釐清。
員警在他身上只搜到1元硬幣，其餘任何財物都沒有，甚至也沒有手機。范男向警方坦承，他的確想搶劫，因為流浪街頭實在沒錢吃飯，加上身體不好，領有重大傷病卡，才想說到銀行搶劫，沒搶到也能到牢裡吃免錢的牢飯。
高雄地檢署昨天偵結，將犯案的范姓男子依恐嚇取財罪嫌起訴，雖然他看似處境十分可憐，但檢警也查出他有多起竊盜前科，過去更因此多次出入監所，還因為關押多次，出獄後也沒有可聯繫的親友，卻為吃飽飯，竟選擇到銀行搶劫。
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