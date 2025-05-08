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騙小黃女運將拿60萬就結婚 男乘客戶政所內捲款潛逃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子搭乘計程車，與單身的詹姓女司機攀談，涉嫌向詹女說，若她能拿出60萬元，兩人就結婚，一起做小本生意。詹女信以為真，領出60萬元交給陳男，但在進入戶政事務所要辦結婚登記時，陳謊稱要上廁所，拿著60萬元離開。檢方偵訊陳男後認定犯行，依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳男搭乘單身的詹姓女司機駕駛的計程車，攀談之後有如朋友，並讓詹女誤以為兩人會結婚，一起去做小本生意。

陳男去年4月17日假意向詹女說，只要她能拿出60萬元，就和她一起去辦理結婚登記，並在後續幾天持續聯絡時向詹女說，以前認識一位老大哥，還有一名海鮮業者做見證，可以當證人，請她放心。到時候把車停好，他就在車上點好數字（60萬元），兩人就一起進去戶政事務所登記。

詹女信以為真，7天後到銀行領出60萬元後，開車搭載陳男到政事務所外，並在車內將錢交給陳男點收。兩人進入戶政事務所後，陳男表示要上廁所，趁機從戶政事務所另處出口離開，詹女苦等不到「準新郎」，發現他已不在廁所內，打電話也沒接聽，才知被騙報警。

警方逮捕陳男製作筆錄後送辦，基隆地檢署檢察官偵訊時，陳男供稱確有向詹女表示要結婚的話，後來在LINE訊息提到的老大哥和海鮮廠商當證人，只是搪塞之詞，用來取信詹女。檢察官認定陳男涉犯詐欺取財罪，提起公訴。

陳男涉嫌向單身的詹姓計程車女司機說，若她能拿出60萬元，兩人就結婚，一起做小本生意。詹女領出60萬元交給陳，並到戶政事所要辦結婚登記時，陳謊稱上廁所拿著60萬元離開，被檢察官依詐欺取財罪嫌起訴。聯合報系資料照
陳男涉嫌向單身的詹姓計程車女司機說，若她能拿出60萬元，兩人就結婚，一起做小本生意。詹女領出60萬元交給陳，並到戶政事所要辦結婚登記時，陳謊稱上廁所拿著60萬元離開，被檢察官依詐欺取財罪嫌起訴。聯合報系資料照

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