中壢警直搗黑幫賭場 他怕賭資被查扣竟「藏在冷凍庫」

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桃園市中壢警分局為遏止幫派組織不法活動，執行「雷霆除暴專案」掃蕩黑幫，昨(7)日晚間成功偵破竹聯幫信堂成員47歲周姓男子涉嫌在中壢區中正路一帶開設職業賭場，現場查獲賭客及工作人員共33人。警方攻堅過程中，有賭客為了規避賭資遭查扣，竟將鈔票藏在冰箱冷凍庫，最終仍難逃警方鷹眼。警方最終查扣賭資逾30萬元及各式賭具，全案依法送辦。

中壢分局長林鼎泰親自率隊展開攻堅行動。圖：讀者提供

中壢分局指出，該案起因於3月時竹聯幫信堂在苗栗地區開設賭場，天道盟中壢同心會成員前往詐賭，導致多起重大治安案件深受社會矚目。為防止類似事件擴大衍生衝突影響治安，中壢分局特別組成專案小組，針對黑道幫派經營賭場等情資深入分析，持續追查。經長達一個多月蒐證，警方鎖定周姓幫派份子以開發公司名義作為掩護，開設營利賭場以從事麻將推筒子賭博牟利。專案小組獲桃園地院核發搜索票後，見時機成熟，於昨日晚間由分局長林鼎泰親自率隊展開攻堅行動，現場一舉查獲周男與工作人員27歲李姓男子，並將31名賭客一併帶回。

有人將鈔票藏在冰箱冷凍庫內，但仍躲不過專案小組鷹眼。圖：讀者提供

中壢分局提到，警方在現場清點贓證物過程中，賭客為逃避警方查扣賭資而將現金四處藏匿，甚至有人將鈔票藏在冰箱冷凍庫內，但仍躲不過專案小組鷹眼，最終查扣賭資逾30萬元及麻將筒子、監視器鏡頭等多項賭博工具證物。全案詢後依賭博罪將周、李2男移送桃園地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警方查扣賭資逾30萬元及麻將筒子、監視器鏡頭等多項賭博工具證物。圖：讀者提供

林鼎泰強調，警方將秉持「掃蕩黑幫 斬斷金流」的決心，持續強力掃蕩黑幫及地下賭場，淨化社會治安，打造安心生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警直搗黑幫賭場 他怕賭資被查扣竟「藏在冷凍庫」