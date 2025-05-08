婦匯百萬買樂器自信秀單據 警所長揪2盲點破解詐術

台北市警方日前接獲銀行通報，一名婦人急欲匯款百萬元，疑遭詐騙，員警到場後，婦人堅稱匯款是要購買樂器，並出示銷售單為證，警所長眼尖發現銷售單錯字百出，經查地址根本不是樂器行，經說明常見詐欺手法，婦人才鬆口遭遇假投資詐騙，所幸最終未匯款。

警方調查，46歲陳姓女子日前到台北市士林區富邦銀行福港分行準備匯款100萬元，行員關懷提問時發現異狀，報警處理；轄區士林分局後港派出所所長江中月率警員蔡政宏到場，陳婦堅稱匯款是為購買樂器，並出示銷售單為證。

所長仔細查閱銷售單，眼尖發現單據上錯字一大堆，且隨手上網搜尋單據上樂器行地址，立即發現該址只是一般民宅，根本不是樂器行，更進一步懷疑陳婦遭遇詐騙。

員警當場說明常見詐騙手法及案例，勸說近一小時，陳婦仍對警方說法半信半疑，原本推稱後續會自行查證、暫時不會匯款，但員警擔心陳婦會另尋他法交款，仍通知陳婦親友協助關懷，陳婦才鬆口。

陳婦說，先前在網路上投資「樂器買賣」，已獲利800多萬元，這次就是為了出金，要繳付100萬元手續費，已獲取800萬元利潤；員警聽聞後進一步勸說，陳婦才驚覺自身經歷與警方說法一模一樣，頓從詐術中驚醒，最終並未匯出100萬元款項。

警方呼籲，詐騙集團常透過網路社交軟體主動結識被害人，假藉股票、虛擬通貨、期貨、外匯、基金等名義，吸引民眾投資；初期會讓民眾小額得利，取信民眾並引誘民眾加碼投資，後續再以繳交手續費、保證金等名義使民眾額外匯款，最後可能以IP異常等各種理由拒絕出金。