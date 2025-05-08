屏東船長蘭嶼外海捕魚疑中風 空勤直升機助送醫
屏東縣東港漁港「能勝財2號」漁船今天凌晨在蘭嶼外海捕魚，林姓船長疑中風，漁船緊急停靠蘭嶼開元港，再由空勤總隊黑鷹直升機將林姓船長接送到台東就醫。
海巡署東部分署指出，「能勝財2號」漁船今天凌晨在蘭嶼外海捕抓黑鮪魚，林姓船長清晨時忽然無法言語、四肢無力，緊急通報海巡救援。
接獲通報後，海巡署東部分署表示，立即派遣巡邏艇前往戒護，陪同漁船進入蘭嶼開元港，並通知蘭嶼鄉衛生所協助救護。由於林姓船長情況危急，通報空勤總隊出動黑鷹直升機馳援。
駐守台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊人員透過訊息指出，「能勝財2號」船長疑中風，今天清晨申請緊急醫療後送。第3隊接獲總隊命令後，派遣編號NA-703黑鷹直升機於清晨6時36分起飛前往蘭嶼機場，將患者後送到台東豐年機場並轉交救護車就醫。
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