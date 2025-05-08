為強化校園防火應變力，桃園市政府消防局青埔分隊今（7）日走入中壢區中平國小，舉辦專為教職員設計的消防安全宣導與實作演練，共吸引約90名教師參與。現場氣氛熱烈，教職員在互動中學習逃生與滅火技巧，全面提升第一線教育人員的防災意識與應變能力。

桃園市政府消防局青埔分隊走入中壢區中平國小，舉辦專為教職員設計的消防安全宣導與實作演練。圖：桃園市政府消防局提供

此次活動由具備專業背景的消防人員擔任講師，內容涵蓋火場逃生基本觀念、滅火器及室內消防栓的正確操作流程。其中，滅火器的「拉、瞄、壓、掃」四步驟，以及消防栓的「按、開、拿、拉、轉」使用法，皆以實際示範搭配解說進行，幫助教師們掌握正確應變方式。

活動高潮為實地油盤滅火操作，教師們在消防人員引導下親手使用滅火器，實際體驗滅火過程。有教師表示，第一次親手滅火，真的印象深刻！從理論到實作，教師們學習防災技能的同時，也建立起危機處理的信心。

桃園市政府消防局青埔分隊走入中壢區中平國小，舉辦專為教職員設計的消防安全宣導與實作演練。圖：桃園市政府消防局提供

青埔分隊長楊超鈞指出，學校是學童日常生活的重要場所，教職員若具備防火與應變能力，將成為守護校園安全的第一道防線。他強調，藉由實務操作訓練，有助於教師在緊急時刻冷靜引導學生逃生避難。

桃園市消防局第二大隊長戴明杉則表示，消防局將持續推動「防災教育進校園」計畫，期望透過一系列扎根式教學，提升全市師生防災知識與應變能力，共同打造更安全、有韌性的校園環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔消防分隊走入中平國小 老師親手滅火印象深刻