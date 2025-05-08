為強化大竹地區社區治安平穩及反詐騙工作，並提升警民合作效能，桃園市蘆竹警分局大竹派出所於日前在上興里市民活動中心熱烈召開社區治安會議。此次會議不僅吸引了眾多關心地方治安的社區居民，蘆竹區各議員代表及服務團隊亦踴躍出席，守望相助隊員及多位地方仕紳也積極參與，現場互動交流氣氛熱絡。

蘆竹警分局大竹派出所於日前在上興里市民活動中心熱烈召開社區治安會議。圖：警方提供

蘆竹分局提到，此次治安會議由大竹派出所副所長柯敏聰主持，會中針對大竹轄區的治安與交通特性進行基本說明，偵查隊也向民眾解說日益增多的詐騙手法，並宣導防制作為。蘆竹分局防治組長李家興更針對失智老人失蹤預防、婦幼安全及人口販運等重要議題進行專題宣導，期盼透過面對面的溝通方式，有效提升社區居民的防詐騙意識與自我保護能力。

會中針對大竹轄區的治安與交通特性進行基本說明，偵查隊也向民眾解說日益增多的詐騙手法，並宣導防制作為。圖：警方提供

蘆竹分局表示，大竹地區因其地理位置交通便利，在地民眾生活普遍單純，容易成為詐騙集團覬覦的目標。此次會議特別著重於解析近期常見的詐騙類型，例如假投資、網路購物詐欺及假冒親友詐騙等，並提供具體的防範建議，提醒鄉親提高警覺，切勿輕信不明來電或訊息。

蘆竹分局長楊贊鈞強調，「警力有限，民力無窮，社區是維護治安的重要基石。」透過定期舉辦社區治安會議，不僅能即時向民眾說明轄區治安狀況，更能傾聽民意、收集寶貴的建議。未來，分局將持續深耕各村里治安會議，積極結合在地資源與社區守望相助力量，共同打造一個安全、安心、宜居的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警舉辦大竹地區治安會議 宣導反詐騙