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影／毒蟲遇警攔查嗆拿搜索票 未料急煞毒品滾踏墊...露餡了
台北市大安警分局警備隊員警4日凌晨執行取締酒駕勤務，在路檢點攔查一輛小客車，24歲黃姓男駕駛以為警方要搜車，反嗆員警拿出搜索票再說，誰知黃男駕車因為看到路檢點急煞，藏在駕駛座下的毒品因為慣性，往前拋到腳踏墊，員警眼尖看到立即喝令他下車，上銬逮捕。
警方說，當時攔查車輛時，看到黃男神情緊張，懷疑他酒駕或攜帶危險物品，因此引導駕駛到受檢區盤查；黃男以為警方要搜車，不願配合檢查，當場反嗆警方先拿出搜索票。
員警原本好聲好氣解釋，突然眼尖發現車輛腳踏墊處有毒品果汁包，立即要求黃男下車受檢，警方查獲毒品卡西酮果汁包42包、第二級毒品安非他命藥錠3顆、第三級毒品愷他命20包、第三級毒品卡西酮藥錠20顆，警方依法查扣並逮捕黃嫌。
警方指出，黃嫌看見警察煞車過猛，導致預藏的毒品果汁包掉在駕駛座腳踏墊，全案依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，同時將向上溯源毒品來源，追查上游共犯。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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