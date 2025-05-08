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高雄父女陳屍車中 母派出所報失蹤接噩耗悲痛認屍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影，打前夫手機沒人接，心裡不安報警；陳婦在警所作筆錄時，接獲噩耗，警消發現羅和女兒倒臥車中已不幸死亡，悲痛認屍。

據了解，今天上午6時許，有民眾發現停在左楠路巷弄的一輛轎車怪怪的，於是貼近玻璃查看，發現一男一女倒臥在車中，似乎已無氣息，於是打119求救。

消防員趕抵現場，發現車中男女已明顯死亡；警方鑑識發現，車內門窗緊閉，兩名男女倒臥車中，沒有明顯打鬥痕跡，2人身體也無外傷。

同一時間，一名61歲陳姓婦人向後勁派出所報案，指59歲羅姓前夫和同住的29歲陳姓女兒一早不見人影，因擔心兩人安危報警。

警方根據車籍資料和特徵比對，和陳婦報案所指的父女資料吻合，通知仍在警所製作筆錄的陳婦；陳接獲噩耗，悲痛欲絕，趕赴現場認屍，見到前夫和女兒已成冰冷遺體，痛哭失聲。

據了解，陳婦和前夫羅男已離婚，但2人為照顧精神狀況不穩的女兒仍同住屋簷下，羅男近日疑因照顧女兒，身心俱疲，未料，卻發生憾事；警方已報請檢察官相驗羅男父女，以釐清死因。

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羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影報警協尋時，警消發現父女已陳屍車中。記者石秀華／翻攝
羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影報警協尋時，警消發現父女已陳屍車中。記者石秀華／翻攝
羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影報警協尋時，警消發現父女已陳屍車中。記者石秀華／翻攝
羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影報警協尋時，警消發現父女已陳屍車中。記者石秀華／翻攝

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