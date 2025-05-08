快訊

罷免連署涉偽造文書 南檢起訴國民黨台南市黨部副主委等11人

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

影／乾女兒送雞精？台中董娘誤信假星宇詐騙 6千萬飛了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打針對詐騙高額財損案件清查，台中市一名婦人因歹徒假借「星宇航空」名義發布投資廣告，婦人加入群組後，對方以「乾女兒」自居，展開溫情攻勢，除了出金外，也送上雞精等補品，婦人陸續投入6000萬元，看到電視新聞才知被騙報警，檢警今年數度收網，逮回涉案26人送辦，主嫌林男另涉他案，已遭羈押。

刑事局中打一隊針對詐騙損失超過5000萬元的案件清查，發現今年初有一名年約60多歲的工廠董娘，因誤信投資詐騙，損失6000多萬元，全案報請台中地檢署服股檢察官指揮，與南投縣、台中市刑大、基隆市警局等單位共辦。

警方發現，該董娘是在去年9月間，看到歹徒在網路假冒「星宇航空」名義，發布廣告邀約投資，董娘加入群組後，被高額獲利吸引，加上群組內成員有以「乾女兒」自居，向董娘噓寒問暖，除了固定出金之外，也會送上雞精、燕窩等補品，董娘陸續在烏日區住處、台中高鐵站，交付6000多萬元的投資金。

該董娘在今年初看到媒體報導類似投資詐騙案件，向警方詢問後，才知自己上當，趕緊報警。

今年初歹徒又要董娘再投資540萬元，董娘聯絡警方埋伏，在交款時查獲鄭姓車手（33歲），另陸續在今年2月至4月間，查緝其他同案共犯25人到案，依詐欺、洗錢、組織等罪送辦，其中主嫌林姓男子（23歲）負責與藏身在柬埔寨的首腦聯繫，已另涉他案遭羈押，其餘涉案人以1萬元至3萬元交保。

刑事局呼籲，國人任何投資應透過合法證券期貨商進行交易，或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」及「籌資主力」等話術極可能就是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。圖／刑事局中打提供
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。圖／刑事局中打提供
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名工廠董娘誤信投資詐騙，損失超過6000萬元，檢警連月收網抓人，帶回涉案林男等26人送辦。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

張淵翔涉助罷免加微信群組掀疑慮 基市府專案報告6重點維護資安

星宇航空8月開航宮古島 限時直飛「東亞馬爾地夫」

謝啟大群組指楊世光炒股騙錢挨告 誹謗無罪確定民事一審判免賠百萬

星宇航空日本新航線曝光 國籍航空首家直飛宮古島 祭出最頂首航贈禮

相關新聞

婦匯百萬買樂器自信秀單據 警所長揪2盲點破解詐術

台北市警方日前接獲銀行通報，一名婦人急欲匯款百萬元，疑遭詐騙，員警到場後，婦人堅稱匯款是要購買樂器，並出示銷售單為證，警...

影／毒蟲遇警攔查嗆拿搜索票 未料急煞毒品滾踏墊...露餡了

台北市大安警分局警備隊員警4日凌晨執行取締酒駕勤務，在路檢點攔查一輛小客車，24歲黃姓男駕駛以為警方要搜車，反嗆員警拿出...

高雄父女陳屍車中 母派出所報失蹤接噩耗悲痛認屍

羅姓男子和已離婚的陳姓妻子及29歲陳姓女兒同住高市左楠路，今早陳婦見前夫和女兒不見蹤影，打前夫手機沒人接，心裡不安報警；...

影／乾女兒送雞精？台中董娘誤信假星宇詐騙 6千萬飛了

刑事局中打針對詐騙高額財損案件清查，台中市一名婦人因歹徒假借「星宇航空」名義發布投資廣告，婦人加入群組後，對方以「乾女兒...

新北鐵皮工廠傳火警 消防到場見堆放電瓶...不明原因冒煙

新北市消防局今天上午7時許獲報，樹林區佳園路3段一間工廠前放置的電瓶不明原因冒煙，近20輛消防人車迅速到場撲滅，無人受傷...

高雄多納溫泉溪撿石遇溪水暴漲 消防拋繩對岸救人驚險脫困

屏東陳姓男子昨下午到高市茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，打119求救，警消趕抵現場，茂林消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。