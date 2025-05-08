影／乾女兒送雞精？台中董娘誤信假星宇詐騙 6千萬飛了
刑事局中打針對詐騙高額財損案件清查，台中市一名婦人因歹徒假借「星宇航空」名義發布投資廣告，婦人加入群組後，對方以「乾女兒」自居，展開溫情攻勢，除了出金外，也送上雞精等補品，婦人陸續投入6000萬元，看到電視新聞才知被騙報警，檢警今年數度收網，逮回涉案26人送辦，主嫌林男另涉他案，已遭羈押。
刑事局中打一隊針對詐騙損失超過5000萬元的案件清查，發現今年初有一名年約60多歲的工廠董娘，因誤信投資詐騙，損失6000多萬元，全案報請台中地檢署服股檢察官指揮，與南投縣、台中市刑大、基隆市警局等單位共辦。
警方發現，該董娘是在去年9月間，看到歹徒在網路假冒「星宇航空」名義，發布廣告邀約投資，董娘加入群組後，被高額獲利吸引，加上群組內成員有以「乾女兒」自居，向董娘噓寒問暖，除了固定出金之外，也會送上雞精、燕窩等補品，董娘陸續在烏日區住處、台中高鐵站，交付6000多萬元的投資金。
該董娘在今年初看到媒體報導類似投資詐騙案件，向警方詢問後，才知自己上當，趕緊報警。
今年初歹徒又要董娘再投資540萬元，董娘聯絡警方埋伏，在交款時查獲鄭姓車手（33歲），另陸續在今年2月至4月間，查緝其他同案共犯25人到案，依詐欺、洗錢、組織等罪送辦，其中主嫌林姓男子（23歲）負責與藏身在柬埔寨的首腦聯繫，已另涉他案遭羈押，其餘涉案人以1萬元至3萬元交保。
刑事局呼籲，國人任何投資應透過合法證券期貨商進行交易，或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」及「籌資主力」等話術極可能就是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
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