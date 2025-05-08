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新北鐵皮工廠傳火警 消防到場見堆放電瓶...不明原因冒煙
新北市消防局今天上午7時許獲報，樹林區佳園路3段一間工廠前放置的電瓶不明原因冒煙，近20輛消防人車迅速到場撲滅，無人受傷，起火原因待查。
新北市樹林警方今天上午7時40分接獲119轉報，樹林區佳園路三段101巷62弄內1間鐵皮工廠發生火警，員警到場了解，起火地點為鐵皮工廠前堆放的電瓶，因不明原因突然冒煙，現場無火勢，無人受傷，消防人員在7時58分將其撲滅，火災確實發生原因由消防局火調人員調查釐清。
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