高雄多納溫泉溪撿石遇溪水暴漲 消防拋繩對岸救人驚險脫困

屏東陳姓男子昨下午到高市茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，打119求救，警消趕抵現場，茂林消防隊拋繩至對岸，涉水過溪將陳男安全帶至溪邊脫困，結束虛驚。

根據了解，49歲的陳姓男子昨天下午至茂林區多納溫泉附近的溪水撿石頭，一時太忘我，未注意山區因下雨，溪水暴漲，待回神時，身處周邊的溪水已滾滾泥流，無法涉水通過。