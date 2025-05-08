高雄多納溫泉溪撿石遇溪水暴漲 消防拋繩對岸救人驚險脫困
屏東陳姓男子昨下午到高市茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，打119求救，警消趕抵現場，茂林消防隊拋繩至對岸，涉水過溪將陳男安全帶至溪邊脫困，結束虛驚。
根據了解，49歲的陳姓男子昨天下午至茂林區多納溫泉附近的溪水撿石頭，一時太忘我，未注意山區因下雨，溪水暴漲，待回神時，身處周邊的溪水已滾滾泥流，無法涉水通過。
陳男嚇得趕緊打119求救，茂林消防分隊於傍晚4時26分許獲報，轉知警方，警消趕抵現場後，發現陳男自行涉水會有危險，先拋繩到對岸，涉水過溪將陳男安全帶上溪邊，協助陳男順利脫困。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言