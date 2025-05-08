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高雄多納溫泉溪撿石遇溪水暴漲 消防拋繩對岸救人驚險脫困

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東陳姓男子昨下午到高市茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，打119求救，警消趕抵現場，茂林消防隊拋繩至對岸，涉水過溪將陳男安全帶至溪邊脫困，結束虛驚。

根據了解，49歲的陳姓男子昨天下午至茂林區多納溫泉附近的溪水撿石頭，一時太忘我，未注意山區因下雨，溪水暴漲，待回神時，身處周邊的溪水已滾滾泥流，無法涉水通過。

陳男嚇得趕緊打119求救，茂林消防分隊於傍晚4時26分許獲報，轉知警方，警消趕抵現場後，發現陳男自行涉水會有危險，先拋繩到對岸，涉水過溪將陳男安全帶上溪邊，協助陳男順利脫困。

屏東陳姓男子昨天下午到高雄茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，消防員拋繩救援。記者石秀華／翻攝
屏東陳姓男子昨天下午到高雄茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，消防員拋繩救援。記者石秀華／翻攝
屏東陳姓男子昨天下午到高雄茂林區多納溫泉溪水附近撿拾石頭，不巧遇山區下雨至溪水暴漲受困，消防員拋繩救援。記者石秀華／翻攝
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