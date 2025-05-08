影／三峽休假警返所途中 驚見土石崩落路斷急通報

近日豪大雨造成山區土石鬆動，位在新北市三峽區的北111縣道2.5公里至3公里處，今天清晨傳出土石崩落，三峽警分局插臉派出所休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道該處路段，半路驚見土石崩落占據車道，雙向無法通行，急忙通報分局請人車改道管制通行。

據了解，三峽警分局插腳派出所員警休假返回派出所時，行經北111線道添福58之3號旁，發現有大量土石坍方，落石及土方傾斜而下，不但堆滿整個車道，還砸毀一旁的護欄，導致雙向無法通行，立刻通報分局勤務中心，而這條111縣道是添福里居民通往插角及三峽主要道路，若無法通行，必須繞路，相當不便。