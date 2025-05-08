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影／三峽休假警返所途中 驚見土石崩落路斷急通報

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

近日豪大雨造成山區土石鬆動，位在新北市三峽區的北111縣道2.5公里至3公里處，今天清晨傳出土石崩落，三峽警分局插臉派出所休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道該處路段，半路驚見土石崩落占據車道，雙向無法通行，急忙通報分局請人車改道管制通行。

據了解，三峽警分局插腳派出所員警休假返回派出所時，行經北111線道添福58之3號旁，發現有大量土石坍方，落石及土方傾斜而下，不但堆滿整個車道，還砸毀一旁的護欄，導致雙向無法通行，立刻通報分局勤務中心，而這條111縣道是添福里居民通往插角及三峽主要道路，若無法通行，必須繞路，相當不便。

目前轄區三峽警分局已通報區公所及養工處中和工務段派員搶修，至於是否有人車受困，仍要進一步了解。為確保用路人安全，三峽分局也派遣吉埔派出所1名警員在添福58之3號前封閉道路警示，想要前往插腳上山的用路人請改道；另插角派出所1名警員在湊合橋引導下山民眾，改走北114縣道往三峽方向。同時已請警廣協助於即時交通資訊網及CMS發布路況並通報訊息，呼籲要經過這段道路的民眾，提早改道。

新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝
新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝
新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝
新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝
新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝
新北市亖峽警分局休假員警今天凌晨返回派出所，行經北111縣道，半路驚見土石崩落占據車道，急忙通報分局進行人車改道管制通行。記者王長鼎／翻攝

車道

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