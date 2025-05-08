影／「消防整骨師美式整復」觀看破150萬人次 嘉市消防隊員創意驚人

嘉義市消防局德安消防分隊臉書發布22秒「消防整骨師美式整復」短影音，隊員仿美式整復師將救護車擬人化，整復過程KUSO(意，惡搞)，短短不到2個月，擴散傳播破150萬人次觀賞，市議員陳家平、戴寧讚賞隊員創意推廣消防形象。

「嘴巴張開、放鬆！吐氣、放鬆！吐！放鬆，轉，會痛嗎？」消防整骨師美式整復短影音，短短22秒，1名德安分隊消防隊員扮演美式整復師，將救護車擬人化，在照後鏡等車子部分，整復過程搭配整復叫聲音效，獲得廣大迴響吸引大批民眾點讚分享，掀起熱烈討論。

「分隊小編群看到網路整復推拿影片，覺得有趣製作，沒想到這麼受歡迎」，德安分隊長張維達說，「消防整骨師美式整復」影片觀看次數達150萬次，觸及率破百萬，內容活潑生動有趣，有效提升民眾防火防災觀念。

德安分隊小編群透過時事話題或創意影片，以簡潔易懂方式推廣消防各項勤業務，提升民眾防火防災觀念，內容活潑生動有趣，成效良好，3至4月臉書共4篇貼文觸及率破萬，分別是「德安分隊限定紀念戳章正式開放，無料收藏稀有的消防主題紀念戳章等你來蓋」、「消防車新德安61即將上線」、「消防整骨師美式整復」、「德安分隊新戰力EMT-P為您服務」。

德安分隊不只在臉書宣傳，近期榮獲日本日本權威消防雜誌刊登在今年5月號，成為全台第二支獲報導消防團隊，日方編輯團隊與埼玉縣消防長官親訪德安對德安分隊「電動擔架救護車＋心電圖即時傳輸救災車輛」全面升級，出勤只要80秒，使命必達，感到驚豔敬佩。